Akşener 'Hatay'a düştü! 99 depremini örnek verdi 'kalıcı konut' ve 'prefabrik ev' yalanlarını sıraladı: Ancak arşivden kaçamadı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 47 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken; muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine enkaz üzerinde siyaset yapmayı tercih etti.
Bunun en somut örneği asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da bir kez daha gözler önüne serildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylığı için büyük uğraş verdiği, uğruna masayı dağıtmayı göze aldığı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay'a gitti.
99 DEPREMİNİ ÖRNEK VERDİ 'DEVLET ÇALIŞMIYOR' ALGISI İŞLEDİ
Burada açıklamalarda bulunan Akşener, 99 depremi ile Kahramanmaraş depremlerini mukayese ederek 'Devlet çalışmıyor' algısını yaymak istedi.
99 depremini yaşadığını, bir depremzede olduğunu iddia eden Akşener, o dönemin koalisyon hükümeti ve Bayındırlık Bakanlığı'nın 40 gün içerisinde prefabrik evler yaptığını, bir - iki yıllık süreçte de sabit konutları tamamladığını savundu.
İYİ Parti liderinin unuttuğu ancak arşivlerin unutmadığı bir detay vardı...
AKŞENER "40 GÜN" DEDİ, KORAY AYDIN 105 GÜNDE TAMAMLADIKLARINI SÖYLEDİ
Meral Akşener'in "Prefabrikler 40 günde teslim edildi" iddiasının aksine dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın verdiği ifadede 30 Kasım 1999'da prefabrik evlerin teslim edildiğni ikrar ediyor. Yani prefabrik evler depremzedelere 40 günde değil tam 105 gün sonra teslim edilmiş oluyor.
30 Mart 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde Koray Aydın'ın ifadelerinin yer aldığı haberde bu durum somut bir şekilde karşımıza çıkıyor.