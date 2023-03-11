Akşener 'Hatay'a düştü! 99 depremini örnek verdi 'kalıcı konut' ve 'prefabrik ev' yalanlarını sıraladı: Ancak arşivden kaçamadı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 47 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken; muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine enkaz üzerinde siyaset yapmayı tercih etti.

Bunun en somut örneği asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da bir kez daha gözler önüne serildi.