Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    14 Mayıs hayırlı olsun! Başkan Erdoğan'dan tarihi imza

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs 2023 olarak ilan eden imzayı attı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da onayladı.

    14 Mayıs hayırlı olsun

    Başkan Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etti. "Adaylık başvuru ücreti, depremzedelere bağışlanacak" dedi. CHP'li vekil Suzan Şahin'e de net cevaplar verdi:

    Asrın felaketinde 47 binin üzerinde insanımız vefat etti. Türkiye'nin, enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü yok. Seçim gündemini geride bırakmamız şart. Kampanyalarımız da müziksiz olacak.



    Bazıları 'İskenderun'da ne var?' diyor. Dürüst ol dürüst! Gemi var, çadır var, konteyner da var. Şimdi der ki 'İskenderun'a geldin mi?' Evet geldim! Sen bilmiyorsun! Biz dertliyiz ama bunların derdi de yok

    Seçim kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK da onayladı. Seçimlerin, 14 Mayıs'ta, ikinci tura kalması halinde ise 28 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Davutoğlu’ndan Başkan Erdoğan yalanı!
    Haberler Güncel 14 Mayıs hayırlı olsun! Başkan Erdoğan'dan tarihi imza
        SON DAKİKA