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    • 09.03.2023 17:59
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    • 09.03.2023 18:07
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    TBMM'nin eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 89 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk’un İstanbul'da bulunan bir özel hastanede tedavi altına alındığını öğrenildi.

    Hastaneye kaldırıldı!

    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hastaneye kaldırıldı. Cindoruk'un İstanbul'daki bir özel hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.



    HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?
    Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı.

    17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

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