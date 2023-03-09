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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
09.03.2023 20:48 - Son Güncelleme: 09.03.2023 20:50

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Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede yatan Cindoruk’un sağlık durumu hakkında bilgi öğrenilemedi. Cindoruk’u kaldığı hastanede eski siyasetçi Necmeddin Kocataş ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya oda da ziyaret ettim. Beni görünce nereden çıktın dedi. Soramadım nedir niye geldiniz diye. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım. Ama iyi gördüm” dedi.

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