Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı: Fahiş et fiyatlarına büyük indirim yolda!

Et fiyatlarının yılbaşından bugüne aralıksız artması hükümeti harekete geçirdi. Geçen yıl 77 TL olan kıymanın kilosu 180 TL'yi buldu. Yılbaşından bugüne yüzde 33 artış oldu. Depremin ardından fiyatlar yeniden zamlandı.
ETİN KİLOGRAMININ 145-150 TL ARASINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Sabah'ın gaberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşın daha ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahını çıkardı. Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edilecek. Et ithalatıyla piyasada 180 TL'yi bulan ve her hafta artışı devam eden karkas etin kilogramının 145 ila 150 TL arasına düşmesi bekleniyor. Getirilen etin yüzde 20'si Et ve Süt Kurumu mağazalarına, 80'i de sanayiye verilecek. Et ve Süt Kurumu mağazalarında eti maksimum 120 liradan satacak.
DEPREM BAHANESİNE BÜYÜK ARTIŞ!
Et fiyatları özellikle depremi bahane eden fırsatçılar nedeniyle son dönemde daha da artmış durumda. 31 Ocak'ta karkas etin en pahalısı 147 liraydı. 30 Ocak ile 5 Şubat'ta 145 TL olan dana karkas fiyatı, 6-12 Şubat'ta 150 TL'ye, 20-26 Şubat'ta 164 TL'ye, 27 Şubat ile 5 Mart arasında ise 170 TL'ye yükseldi. Deprem bahanesiyle 35-40 TL'ye yakın artış oldu.