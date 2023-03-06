WhatsApp bu modellerin üstünü tek tek çizdi. Listede telefonunu gören çıldırıyor. Bir devrin sonu dedirten hamleyi yaptılar. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karara imza attı. Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan platform bazı telefon modelleri için desteğini kestiğini duyurdu. Listede telefonunun olduğunu görenler ise büyük bir şok yaşadı.