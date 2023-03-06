Sözde tarafsız FOX TV'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geri dön yalvarışı!



SÖZDE TARAFSIZ FOX TV'DE SKANDAL YAYIN

Tüm bu gelişmeler siyaset gündeminde büyük yer kaplarken kendisini 'tarafsız' olarak nitelendiren FOX TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün, dünkü ana haber bülteninde yaşananları yorumlayıp "Tekrar bu diyalog kapısının açıklamasını istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Doğan Şentürk, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti kadın başbakan görmek istiyor. Ben de görmek istiyorum. Açıkça söyleyeyim. Bir gazeteci olarak da, bir yurttaş olarak da görmek istiyorum. İki lidere de buradan sesleniyorum. Yıkmak çok kolay ama yapmak önemli. Bence başarılabilir. Bu başarılabilir. Bu bir ödün vermek değil. Tekrar altını yeniden çizeyim. Söz konusu vatansa gerisi teferuaattır"