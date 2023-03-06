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    • 06.03.2023 17:08
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    • 06.03.2023 17:19
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    Sözde tarafsız FOX TV'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geri dön yalvarışı!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın son toplantısında Kılıçdaroğlu’nun adaylığının dayatılmasının ardından masayı dağıttı. Kendisini tarafsız olarak nitelendiren FOX TV ise Akşener’in masaya geri dönmesi için resmen canlı yayında yalvardı. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, “Tekrar bu diyalog kapısının açılmasını istiyorum” deyip, “Yıkmak çok kolay ama yapmak önemli. Bence başarılabilir. Bu başarılabilir. Bu bir ödün vermek değil” şeklinde konuştu. Öte yandan Şentürk, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet deneyimi, birleştirici unsuru, parlamenter sisteme geçerken yapacağı fedakarlıklar ve Cumhurbaşkanlığı’nı yaptıktan sonra parlamenter sisteme geçip Cumhuriyet’in kazanımlarını tekrar kavuşturup bir özgürlükler ortamı yaratıp bireysel hak ve özgürlükler ortamı yaratıp çekilmek niyetinde” sözleriyle Akşener’e “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul et” imasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Sözde tarafsız FOX’tan Akşener’e geri dön yalvarışı

    Tam bir senedir her ay buluşup aday konusunu hiç konuşmayan 6'lı masa, adaylığın gündem olduğu ilk toplantıda tabiri caizse patladı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını söyleyerek "Noter masası" dediği masadan ayrıldığını açıkladı.

    TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI
    Akşener, Saadet Partisi'nde gerçekleşecek bugünkü toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp katılma kararı aldı. Akşener'in bu kararı büyük tepki çekti.


    SÖZDE TARAFSIZ FOX TV'DE SKANDAL YAYIN
    Tüm bu gelişmeler siyaset gündeminde büyük yer kaplarken kendisini 'tarafsız' olarak nitelendiren FOX TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün, dünkü ana haber bülteninde yaşananları yorumlayıp "Tekrar bu diyalog kapısının açıklamasını istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

    Doğan Şentürk, şunları söyledi:

    "Türkiye Cumhuriyeti kadın başbakan görmek istiyor. Ben de görmek istiyorum. Açıkça söyleyeyim. Bir gazeteci olarak da, bir yurttaş olarak da görmek istiyorum. İki lidere de buradan sesleniyorum. Yıkmak çok kolay ama yapmak önemli. Bence başarılabilir. Bu başarılabilir. Bu bir ödün vermek değil. Tekrar altını yeniden çizeyim. Söz konusu vatansa gerisi teferuaattır"

        BİR ADAY KILIÇDAROĞLU DAYATMASI DAHA
        Şentürk'ün "Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet deneyimi, birleştirici unsuru, parlamenter sisteme geçerken yapacağı fedakarlıklar ve Cumhurbaşkanlığı'nı yaptıktan sonra parlamenter sisteme geçip Cumhuriyet'in kazanımlarını tekrar kavuşturup bir özgürlükler ortamı yaratıp bireysel hak ve özgürlükler ortamı yaratıp çekilmek niyetinde… Ben bunu biliyorum.." sözlerinde Akşener'e "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul et" iması vardı.

        ŞOVUN DİĞER AYAĞI HALK TV'DE
        Amerikan sermayeli FOX TV'deki yayın sonrası bir skandal da CHP yandaşı HALK TV'de yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya katılacağı bilgisi geldikten sonra HALK TV'de ise bir tiyatro sahneleniyordu.

        "Duygusal bir insan değilim ama duygusallaşıyorum. Kusura bakmayın" ifadelerini kullanırken Şirin Payzin ise "Hepimiz aynıyız" ifadeleriyle şov yapmaktan kaçınmadı.

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        Sözde tarafsız FOX’tan Akşener’e geri dön yalvarışı
        Haberler Güncel Sözde tarafsız FOX TV'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geri dön yalvarışı!
            SON DAKİKA