Kartal'da feci kaza: Kayan hafriyat kamyonu 13 araca çarptı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı da önledi. Olay yerine gelen hafriyat kamyonu şoförü Enes Ahmet E. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hafriyat kamyonunun biranda hareket ederek servis minibüsüne çarpması çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.