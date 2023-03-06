Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.