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    • Güncel
    • 06.03.2023 10:46
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    • 06.03.2023 10:46
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

    TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

    Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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    Haberler Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı!
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