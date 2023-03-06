405 bin konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yaptık. 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" diye konuştu.
Afet konutları hakkında bilgi veren Kurum, "Bugün Kahramanmaraş Afşin'de 588, Yeşilyurt'ta bin 542 konutumuzun daha sözleşmelerini yapacağız. 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar 21 bin konutumuzun hem afet hem sosyal konutlarımızın yapımını başlatmış olacağız. 2 ayda 11 ilde 244 bin konutun, köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlatmış olacağız" dedi.
Tarihin en büyük 'Afet Konut Seferberliği'ni yürüten bakanlık, fay hatlarına uzaklık ve deformasyon haritaları çerçevesinde, 405 bin konut yapacak.
DEPREMZEDE ÇALIŞANA İLAVE GELİR DESTEĞİ
ASRIN felaketinin ardından yaraların sarılması için seferber olunurken, depremlerden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması için de düğmeye basıldı. İş dünyası, hammadde tedariklerinin deprem bölgesinden karşılanması, bölgeden internet üzerinden yapılacak satışlardan komisyon alınmaması ve kargo masrafının düşürülmesi üzerinde duruyor. 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesi de değerlendirilen öneriler arasında bulunuyor.
Afet konutları hakkında bilgi veren Kurum, "Bugün Kahramanmaraş Afşin'de 588, Yeşilyurt'ta bin 542 konutumuzun daha sözleşmelerini yapacağız. 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar 21 bin konutumuzun hem afet hem sosyal konutlarımızın yapımını başlatmış olacağız. 2 ayda 11 ilde 244 bin konutun, köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlatmış olacağız" dedi.
Tarihin en büyük 'Afet Konut Seferberliği'ni yürüten bakanlık, fay hatlarına uzaklık ve deformasyon haritaları çerçevesinde, 405 bin konut yapacak.
DEPREMZEDE ÇALIŞANA İLAVE GELİR DESTEĞİ
ASRIN felaketinin ardından yaraların sarılması için seferber olunurken, depremlerden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması için de düğmeye basıldı. İş dünyası, hammadde tedariklerinin deprem bölgesinden karşılanması, bölgeden internet üzerinden yapılacak satışlardan komisyon alınmaması ve kargo masrafının düşürülmesi üzerinde duruyor. 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesi de değerlendirilen öneriler arasında bulunuyor.