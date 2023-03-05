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    • Güncel
    • 05.03.2023 17:34
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    • 05.03.2023 17:34
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    Son dakika: THY deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY) 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.

    THY deprem bölgesi hakkında flaş karar!

    THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: THY deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı tanıdı
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