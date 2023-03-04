Noterler rahatsız! Meral Akşener'e karşı bildiri yazdılar

NOTERLER RAHATIZ

Meral Akşener'in noterleri hedef alan bu sözleri Noterler Birliğinin tepkisini çekti.

DUYURU YAPTILAR

Noterler Birliğinden yapılan açıklamada mesleğin itibarının zedelendiği belirtilerek tepki gösterildi.

Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada "Sadece tasdik mercisine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir." ifadelerine yer verildi.

'NOTERLERİN VE NOTERLİK MESLEĞİNİN İTİBARI ZEDELENDİ'

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında noterler ve noterlik kurumuna yönelik, mesleğin saygınlığını sarsacak nitelikteki açıklamalar ve haberlerin yer aldığı belirtildi.