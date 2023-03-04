Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2023 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2023 11:09
    ABONE OL

    Noterler rahatsız! Meral Akşener'e karşı bildiri yazdılar

    6'lıyı koalisyonu dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı söylediği "Noter değiliz" sözünü tekrarladı. Meral Akşener, "6'lı masa tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bu noter masasında olmayacağız" dedi. Akşener'in bu sözleri Noterler Birliğinin tepkisini çekti. Noterler Birliğinden yapılan açıklamada mesleğin itibarının zedelendiği belirtilerek tepki gösterildi.

    takvim.com.tr
    Noterler rahatsız!

    6'lı koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş, 3 Mart 2023 itibariyle sıcak çatışmaya dönüştü.

    SON TOPLANTI MASAYI DEVİRDİ
    Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.

    Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı "Noter değiliz. Onaylamayız" çıkışını yapan Meral Akşener masayı devirdiği son konuşmasında yine aynı ifadeleri kullandı.

    MERAL AKŞENER'DEN YİNE AYNI GÖNDERME:NOTER MASASINDA OLMAYACAĞIZ
    Koalisyon ortaklarını ağır bir bombardımana tutan Meral Akşener, 5 parti tarafından kendilerine yönelik bir dayatma olduğunu belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bu noter masasında olmayacağız" dedi.

    NOTERLER RAHATIZ
    Meral Akşener'in noterleri hedef alan bu sözleri Noterler Birliğinin tepkisini çekti.

    DUYURU YAPTILAR
    Noterler Birliğinden yapılan açıklamada mesleğin itibarının zedelendiği belirtilerek tepki gösterildi.

    Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada "Sadece tasdik mercisine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir." ifadelerine yer verildi.

    'NOTERLERİN VE NOTERLİK MESLEĞİNİN İTİBARI ZEDELENDİ'
    Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında noterler ve noterlik kurumuna yönelik, mesleğin saygınlığını sarsacak nitelikteki açıklamalar ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Söz konusu haberler ile süreklilik arz eder şekilde noterler hakkında "tasdik mercisi" ifadelerine yer verilerek devletin resmi mührünü teslim ettiği hukukçu kimliğini haiz noterler ve noterlik kurumu hakkında olumsuz algı oluşturabilecek açıklamalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun ilk maddesine göre noterliğin bir kamu hizmeti olduğu aktarıldı.

        Açıklamada noterlerin, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirdiğine ve kanunlarla verilen başka görevleri yaptığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

        "Öte yandan, sadece tasdik merciine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir. Noterlik mesleği ve Türkiye Noterler Birliği, daima siyaset dışı kalan bir kurum olup, bundan sonra da bu doğrultuda faaliyetlerini yürütecektir. Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başım Belada dizisi
        Haberler Güncel Noterler rahatsız! Meral Akşener'e karşı bildiri yazdılar
            SON DAKİKA