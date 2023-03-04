Noterler rahatsız! Meral Akşener'e karşı bildiri yazdılar

6'lı koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş, 3 Mart 2023 itibariyle sıcak çatışmaya dönüştü.
SON TOPLANTI MASAYI DEVİRDİ
Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.
Her fırsatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı "Noter değiliz. Onaylamayız" çıkışını yapan Meral Akşener masayı devirdiği son konuşmasında yine aynı ifadeleri kullandı.
MERAL AKŞENER'DEN YİNE AYNI GÖNDERME:NOTER MASASINDA OLMAYACAĞIZ
Koalisyon ortaklarını ağır bir bombardımana tutan Meral Akşener, 5 parti tarafından kendilerine yönelik bir dayatma olduğunu belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bu noter masasında olmayacağız" dedi.
NOTERLER RAHATIZ
Meral Akşener'in noterleri hedef alan bu sözleri Noterler Birliğinin tepkisini çekti.
DUYURU YAPTILAR
Noterler Birliğinden yapılan açıklamada mesleğin itibarının zedelendiği belirtilerek tepki gösterildi.
Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamada "Sadece tasdik mercisine indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir." ifadelerine yer verildi.
'NOTERLERİN VE NOTERLİK MESLEĞİNİN İTİBARI ZEDELENDİ'
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında noterler ve noterlik kurumuna yönelik, mesleğin saygınlığını sarsacak nitelikteki açıklamalar ve haberlerin yer aldığı belirtildi.