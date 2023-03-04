Ne uzlaştılar, ne anlaştılar! Meral Akşener masayı dağıttı

Millet İttifakı kuruldu. Adı, "Altılı masa" konuldu. Tam 1 yıl, 1 ay oldu. Ama insanlar ne umdu, ne buldu! Akşener, sürekli "Kazanacak aday" diye tutturdu. Saraçhane Tiyatrosu'nu kurdu.
Kılıçdaroğlu, "İçişlerimize karışma" diyerek karşısında durdu! Meral Hanım'da tansiyon tavana vurdu! "Geri zekalı" şeklinde hakaretler savurdu! "Apoletleri sök" diye buyurdu!
Masa, tutuştu! 5 parti, Kılıçdaroğlu'nu aday sundu! Akşener, 04.20'ye kadar kurmaylarıyla konuştu. Ve sabah masayı dağıttığını duyurdu: Şahsi hırs Türkiye'ye tercih edildi! Noter değiliz.