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    Ne uzlaştılar, ne anlaştılar! Meral Akşener masayı dağıttı

    Altılı masa, 384 gün önce toplandı. Ne uzlaştı, ne anlaştı! Sadece kendi kendiyle savaştı! TAKVİM hepsini yazdı. “Bunlardan olmaz” diye anlattı! Akşener de dün, ekranlara çıktı. Masayı salladı ve yıktı: Kıskaca alındık! Dayatmal

    Masa enkaz altında

    Millet İttifakı kuruldu. Adı, "Altılı masa" konuldu. Tam 1 yıl, 1 ay oldu. Ama insanlar ne umdu, ne buldu! Akşener, sürekli "Kazanacak aday" diye tutturdu. Saraçhane Tiyatrosu'nu kurdu.



    Kılıçdaroğlu, "İçişlerimize karışma" diyerek karşısında durdu! Meral Hanım'da tansiyon tavana vurdu! "Geri zekalı" şeklinde hakaretler savurdu! "Apoletleri sök" diye buyurdu!



    Masa, tutuştu! 5 parti, Kılıçdaroğlu'nu aday sundu! Akşener, 04.20'ye kadar kurmaylarıyla konuştu. Ve sabah masayı dağıttığını duyurdu: Şahsi hırs Türkiye'ye tercih edildi! Noter değiliz.
        Başım Belada dizisi
        Haberler Güncel Ne uzlaştılar, ne anlaştılar! Meral Akşener masayı dağıttı
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