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    • 04.03.2023 17:35
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    • 04.03.2023 17:35
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    Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Canoluk'un ailesine taziye mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı diledi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı!

    Başkan Erdoğan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafik uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    MSB DUYURMUŞTU

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Şubat 2023 tarihinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafik uygulaması esnasında yaralanan polis memuru Hıdır Canoluk'un şehit olduğunu duyurmuştu.

    MSB, polis memuru Hıdır Canoluk'un dün şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "3 Mart 2023 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru Canoluk'un ailesine taziye mesajı!
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