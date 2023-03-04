Başkan Erdoğan Ulusal Risk Kalkanı toplantısına ilişkin paylaşım! "Yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na ilişkin paylaşımlar bulundu.
Erdoğan paylaşımında, "Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekilde;
"Dün gerçekleştirdiğimiz Ulusal Risk Kalkanı toplantımızda, ülkemizin afetler konusundaki bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden katılımcılarımızın pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyduk.
YENİ BİR MİLADIN BAŞLANGICI HALİNE GETİRECEĞİZ
Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz.
Bundan sonra hem yönetim hem toplum hem de bilim dünyası olarak daha süratli, daha pratik, daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiği hususunda kimsenin şüphesi kalmamıştır.