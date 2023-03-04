Başkan Erdoğan Ulusal Risk Kalkanı toplantısına ilişkin paylaşım! "Yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na ilişkin paylaşımlar bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

"Dün gerçekleştirdiğimiz Ulusal Risk Kalkanı toplantımızda, ülkemizin afetler konusundaki bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden katılımcılarımızın pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyduk.