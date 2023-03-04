Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2023 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2023 11:21
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Ulusal Risk Kalkanı toplantısına ilişkin paylaşım! "Yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na ilişkin paylaşımlar bulundu. Erdoğan, "Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Afet Yönetimi Politika Kurulu’nda ve sık sık gerçekleştireceğimiz bu tür toplantılarda, tüm hocalarımızın, kanaat önderlerimizin bu sürece birikimleriyle destek olacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

    Yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na ilişkin paylaşımlar bulundu.

    Erdoğan paylaşımında, "Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

    "Dün gerçekleştirdiğimiz Ulusal Risk Kalkanı toplantımızda, ülkemizin afetler konusundaki bilim potansiyelinin önemli bir bölümünü temsil eden katılımcılarımızın pek çok konuda ortak paydalar etrafında toplandığını görmekten memnuniyet duyduk.

    YENİ BİR MİLADIN BAŞLANGICI HALİNE GETİRECEĞİZ
    Ülkesi ve milleti için dertlenen insanlar olarak tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini, inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz.

    Bundan sonra hem yönetim hem toplum hem de bilim dünyası olarak daha süratli, daha pratik, daha sonuç odaklı hareket etmemiz gerektiği hususunda kimsenin şüphesi kalmamıştır.

        ORTAK VİZYONLA ÇALIŞMALARA DEVAM ETMELİYİZ
        Ortak akılla, ortak vicdanla, ortak ahlakla, ortak vizyon birliğiyle Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz.

        Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kuracağımız Afet Yönetimi Politika Kurulu'nda ve sık sık gerçekleştireceğimiz bu tür toplantılarda, tüm hocalarımızın, kanaat önderlerimizin bu sürece birikimleriyle destek olacağına inanıyorum."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başım Belada dizisi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Ulusal Risk Kalkanı toplantısına ilişkin paylaşım! "Yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz"
            SON DAKİKA