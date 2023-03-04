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    • 04.03.2023 09:11
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    • 04.03.2023 09:11
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    Asrın felaketinin ardından devletten öğrencilere tam destek!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından OHAL ilan edilen illerde öğrenim gören veya depremin etkilediği 10 illerden gelen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti, devlet tarafından karşılanacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Devletten depremzede öğrencilere tam destek!

    Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın çifte felaketinde derinden sarsıldı. OHAL Kapsamında Eğitim ve Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

    HİZMETLER ÜCRETSİZ VERİLECEK

    Sabah'ın haberine göre, Kararname uyarınca, OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenenlere, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek.

    AYLIK EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK

    Bu giderler MEB bütçesinden karşılanacak. Depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.

    BURSLAR KESİLMEYECEK
    İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin, aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren eğitim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.



        DEVLET KARŞILAYACAK
        Tedbirlere göre ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.



        BAKAN ÖZER: "EMANETLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRECEĞİZ"
        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü imkânı sunacaklarını belirtti. Özer, "Elimizden geldiğince deprem yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın emanetlerini, yavrularımızı, geleceğimizin teminatı olarak en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Haberler Güncel Asrın felaketinin ardından devletten öğrencilere tam destek!
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