Asrın felaketinin ardından devletten öğrencilere tam destek!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın çifte felaketinde derinden sarsıldı. OHAL Kapsamında Eğitim ve Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
HİZMETLER ÜCRETSİZ VERİLECEK
Sabah'ın haberine göre, Kararname uyarınca, OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenenlere, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek.
AYLIK EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK
Bu giderler MEB bütçesinden karşılanacak. Depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.
BURSLAR KESİLMEYECEK
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin, aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren eğitim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.