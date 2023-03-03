PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okul tatil? MEB son dakika İL İL LİSTE! Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...

6 MART 2023 PAZARTESİ OKUL TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından korkutan artçılar bir çok ilde devam ediyor. Bu kapsamda belirlenen illerde okullar henüz açılmadı. 2. dönemen halen başlayamamış öğrenciler başta olmak üzere ülke genelinde milyonlarca öğrenci Pazartesi okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Mahmut Özer il il açıkladı. Peki 6 Mart 2023 Pazartesi hangi illerde okul tatil? İşte MEB son dakika İL İL LİSTE! Anaokulu, ilk-ortaokul, lise...