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    • 03.03.2023 15:44
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    • 03.03.2023 15:58
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    İYİ Parti 6'lı masadan ayrıldı mı? 6'lı masa dağıldı mı? İYİ Parti kimi aday gösterdi? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

    İYİ Parti hakkında aramalar hız kazandı. 6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "İYİ Parti 6'lı masadan ayrıldı mı? İYİ Parti kimi aday gösterdi, kime çağrı yaptı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İYİ Parti 6’lı masadan ayrıldı mı?

    Ortak aday konusunda anlaşma sağlayamayan 6'lı masa hakkında aramalar hız kazandı. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmediğini açıkladı. Peki, İYİ Parti 6'lı masadan ayrıldı mı? İYİ Parti kimi aday gösterdi, kime çağrı yaptı? Meral Akşener ne dedi? Masa dağıldı mı? İşte detaylar...

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

    CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.

    CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

    İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?

    Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

    İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.

    AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"

    CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.

        İYİ PARTİ'DEN BİR BOMBA DA DEMOKRAT PARTİ'YE

        İYİ Parti'den bir bomba da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Demokrat Parti'ye geldi. CNN Türk canlı yayınında kendisini gelen bilgileri duyuran Hande Fırat İYİ Partili kaynakların kendisine "300 oy olan Demokrat Parti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alıyor" dediğini açıkladı.

        İYİ PARTİLİ KURMAYLAR: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK

        Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.

        "MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER" SLOGANLARI

        Daha sonra kurmaylarıyla görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Meral Akşener parti binası önünde "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.

        IŞIKLAR HİÇ SÖNMEDİ PANKARTLAR ASILDI

        İYİ Parti Genel Merkezi'nin ışıkları sabaha kadar sönmedi! Akşener kurmaylarını, kurmaylarını Akşener'i dinledi hedefteki tek isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi...

        Genel Merkeze asılan bir pankartta mesaj içeriyordu. Pankartta, "Ülkemiz ve milletimiz için verilen bu emeğin tek bir damlasını bile heba etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.



        TOPLANTI ÇIKIŞI TÜRKİYE 'İYİ' OLACAK VURGUSU
        Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan 'kriz' toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Meral Akşener'in tüm kurmaylarını dinlediği öğrenildi.

        Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı.

        AKŞENER'İN YEĞENİ YİNE SÖYLEDİ: MİLLET BEŞTEN BÜYÜKTÜR
        İYİ Partili Ümit Dikbayır ise daha önceden masayı dağıtma tehdidinde bulunduğu tweetine savunarak "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi.

        Dikbayır, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından gerekli açıklamayı yapacak." ifadelerini kullandı.

        AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı. Akşener, bina önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

        TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI MUHALİF İSİMLER DOĞRULADI

        Takvim.com.tr haftalardır 6'lı koalisyondaki "aday krizi" nedeniyle masanın dağılma noktasına geldiğini yazarken, dün yapılan toplantı sonrası muhalefete yakın gazeteciler bu bilgiyi doğruladı. İsmail Saymaz İYİ Parti'nin masadan kalkma noktasında olduğunu söylerken, "Akşener, bugün saat 13.30'da İYİ Parti'nin en üst makamı olan Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topluyor. GİK'te, pazartesi gününe kalmadan bugün bir kararın açıklanabileceği ve yanıtın "Hayır" yönünde olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Akşener, pazartesi günkü Millet İttifakı toplantısına katılmayabilir. Bu durumda İYİ Parti'nin ayrı bir aday çıkarma ihtimali var. O takdirde Kılıçdaroğlu'nun masadaki diğer dört liderin desteğiyle adaylığını ilan edebilir." ifadelerini kullandı.

        Gazeteci Aytunç Erkin de masada iplerin kopma noktasında olduğunu söyledi. Erkin, defalarca "Noter değiliz" çıkışı yapan Meral Akşener'in masada "noter" konumuna düştüğünü söylerken, "GİK kararının da "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız" diye çıkacağının yüksek ihtimal olduğu belirtildi. "Hayır" kararının ardından Pazartesi günü yapılacağı açıklanan Millet İttifakı toplantısına Akşener'in katılmayabileceği ve neden bu kararı aldıklarını basın toplantısıyla duyurabileceği belirtildi. İYİ Parti'de "Masada noter durumuna düştük" değerlendirmesi yapıldığı ve genel görüşün bu olduğu konuşulanlar arasında. CHP ve diğer bileşenlerin de bu duruma hazırlıklı olduğu ve yola birlikte devam edecekleri konusunda görüş birliği içinde oldukları da iddialar arasında." ifadelerini kullandı.

        Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme siyasetin hınk edicisi olmayacaktır.

        Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim itirazımız dün de aynıydı bugün de aynı. Her zaman olduğu gibi dimdik duruyoruz.

        Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız.

        Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Siyasetimizin merkezini milletimizi alıp memleketimizi karış karış gezdik. Milletimizin hem dertlerini hem şikayetlerini hem de bizden beklentilerini dinledik. Nasıl ki dinlediğimiz dertleri ve şikayetleri not edip iktidara duyurduysak, muhalefetten olan beklentileri de karşılamak için yorulmadan çalıştık. Biz, İYİ Parti olarak demokrasiye olan inancımız gereği her daim ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi aklın bir gereği olarak gördük.

        Milletimizin ve memleketimizin ihtiyaçlarını düşünerek 5 siyasi partiyle çok önemli bir adım attık. Türkiye için ortak dertlerimize ve bu dertlerin çözümüne yönelik önerilerimize dair güçlendirilmiş parlamenter sistem, Anayasa değişikliği gibi birçok önemli konuda mutabakat sağladık.

        Dün, nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini belirttiler. Üç yılı aşkın süredir sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun teveccüh gösterdiğine şahit olduğumuz, kamuoyu araştırmalarında da kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının objektif bir usulle belirlenmesini önerdik. Ancak maalesef bu görüşlerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar tercih edilmiştir. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık."

        ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ

        Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmişti. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Biz önce millet önce memleket demekten asla vazgeçmedik. Bir kez bile milletimize verdiğimiz sözden dönmedik.



            İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

            Sayın Mansur Yavaş'a ve sayın Ekrem İmamoğlu çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Ne mutlu size ki.. milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz sizleri sevdi, bağrınıza bastı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor.

            DAYATMACILIĞI YIKMA VAZİFESİ
            Sadece dayatmayı değil topyekun dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir. Sadece seçimi değil geleceğin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ümüz muhasır medeniyetlerine ulaşma vazifesidir.

            HEP BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ

            Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da figüranlık yapacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız.
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            İmamoğlu’nun hedefinde masa var
            Haberler Güncel İYİ Parti 6'lı masadan ayrıldı mı? 6'lı masa dağıldı mı? İYİ Parti kimi aday gösterdi? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
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