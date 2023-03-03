İYİ Parti 6'lı masadan ayrıldı mı? 6'lı masa dağıldı mı? İYİ Parti kimi aday gösterdi? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme siyasetin hınk edicisi olmayacaktır.

Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim itirazımız dün de aynıydı bugün de aynı. Her zaman olduğu gibi dimdik duruyoruz.

Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız.

Biz bugünlere kirli pazarlıkları reddederek geldik. Alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Siyasetimizin merkezini milletimizi alıp memleketimizi karış karış gezdik. Milletimizin hem dertlerini hem şikayetlerini hem de bizden beklentilerini dinledik. Nasıl ki dinlediğimiz dertleri ve şikayetleri not edip iktidara duyurduysak, muhalefetten olan beklentileri de karşılamak için yorulmadan çalıştık. Biz, İYİ Parti olarak demokrasiye olan inancımız gereği her daim ortak aklın ışığında sorunları ve çözümleri konuşabilmeyi aklın bir gereği olarak gördük.

Milletimizin ve memleketimizin ihtiyaçlarını düşünerek 5 siyasi partiyle çok önemli bir adım attık. Türkiye için ortak dertlerimize ve bu dertlerin çözümüne yönelik önerilerimize dair güçlendirilmiş parlamenter sistem, Anayasa değişikliği gibi birçok önemli konuda mutabakat sağladık.

Dün, nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini belirttiler. Üç yılı aşkın süredir sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun teveccüh gösterdiğine şahit olduğumuz, kamuoyu araştırmalarında da kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının objektif bir usulle belirlenmesini önerdik. Ancak maalesef bu görüşlerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir 'anlayışa' varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar tercih edilmiştir. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık."

ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLDİ



Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kutlu zaferine tercih edilmişti. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Biz önce millet önce memleket demekten asla vazgeçmedik. Bir kez bile milletimize verdiğimiz sözden dönmedik.