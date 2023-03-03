Asrın depremlerinin ardından TOKİ'nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu

AFET YAPILARININ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek. Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

KİMLER HAK SAHİBİ OLACAK?

Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılacak. Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.