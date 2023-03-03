Gaziosmanpaşa’da çatlakların oluştuğu bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de iş makineleriyle bir inşaatın temel kazısı yapılırken bitişikteki binanın temelinde kayma meydana geldi. Bu nedenle binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

Bina sakinleri, inşaat firması yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Mahalleye polis ve zabıta ekipleri gönderildi. Bina tahliye edildikten sonra zabıta ekiplerince mühürledi.

Bina sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine dağıldı. Tedbir amaçlı boşaltılan binada iki gün içerisinde geniş çaplı inceleme yapılacağı öğrenildi. İnşaat firması yetkilileri, incelemenin ardından bina için yıkım kararının verilmesi halinde vatandaşların otele yerleştirileceğini belirtti.