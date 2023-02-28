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    • Güncel
    • 28.02.2023 21:05
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    • 28.02.2023 21:05
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    Karadeniz'de mayın alarmı! Kastamonu açıklarında bulundu

    Son dakika haberi | Kastamonu'da sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Cide-Doğanyurt arası bir mevkide balıkçılar tarafından mayın bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri mayını imha etti.

    Karadeniz’de mayın alarmı! Ekipler harekete geçti

    Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.

    Alınan bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.

    Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

    Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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    Haberler Güncel Karadeniz'de mayın alarmı! Kastamonu açıklarında bulundu
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