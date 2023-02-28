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    • Güncel
    • 28.02.2023 11:42
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    • 28.02.2023 11:42
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    Malatya’da tabelalara “Hasarlı binalara girmeyin” yazıları yazıldı

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da en işlek caddelerde bulunan trafik uyarı tabelalarına, "Hasarlı binalara girmeyin” ve “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” yazıları yazıldı.

    Tabelalara “Hasarlı binalara girmeyin” yazıları yazıldı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin yaralandığını bildirdi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan artçı depremde enkazlardan 32 kişi kurtarıldığı bildirildi. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı ve dün Malatya merkezli meydana gelen depremler sonrası Malatya'da birçok bina hasar aldı.

    Kentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi üzerinde bulunan trafik uyarı tabelalarına, "Hasarlı binalara girmeyin", " Yaralarımızı birlikte saracağız", "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" ve "Geçmiş olsun Türkiye'm, Geçmiş olsun Malatya'm" yazıları yazılarak vatandaşlar uyarıldı.

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    Haberler Güncel Malatya’da tabelalara “Hasarlı binalara girmeyin” yazıları yazıldı
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