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    • Haberler
    • 28.02.2023 12:17
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    • 28.02.2023 12:17
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    Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 203'e çıktı

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde bölgede yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı, 203'e çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tutuklu sayısı 203’e çıktı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda 797 şüpheli, belirlendi. Şüphelilerden 67'si, ifadesi alınarak serbest bırakıldı; 203'ü tutuklandı, 275 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gözaltında bulunan 9 kişinin işlemleri sürerken, 152 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 67 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 5'inin yurt dışında olduğu, 19 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

    HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI
    Depremler sonrası bölgede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 383 vakada 312 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 201'i tutuklanırken, 37 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmalarda hakkında yakalama kararı çıkarılan sayısı 29, yakalama kararı için araştırılan sayısı 22, gözaltı sayısı 13, ifadeleri alınarak serbest bırakılan sayısı ise 10 olarak kayda geçti.

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