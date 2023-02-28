Cumhur ittifakı afet bölgesinde! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta Alperen Ocakları arama- kurtarma ekibiyle görüştü





CUMHUR İTTİFAKI AFET BÖLGESİNDE

Bu kapsamda Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.



Erdoğan, Bahçeli ve Destici, depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını yerinde incelerken, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.