Cumhur ittifakı afet bölgesinde! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta Alperen Ocakları arama- kurtarma ekibiyle görüştü

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile ele ele verip yaralarını sararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da deprem bölgelerini tek tek ziyaret etti.
CUMHUR İTTİFAKI AFET BÖLGESİNDE
Bu kapsamda Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Erdoğan, Bahçeli ve Destici, depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını yerinde incelerken, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile deprem bölgesi Elbistan ve Afşin'deki incelemeleri sırasında depremin ilk günü bölgeye giden ve 3 haftadır arama- kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan Alperen Ocakları Vakfı Başkanı Samet Bağcı ve vakıf bünyesindeki arama- kurtarma ekibiyle de görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.