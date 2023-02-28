Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2023 23:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 23:13
    ABONE OL

    Cumhur ittifakı afet bölgesinde! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta Alperen Ocakları arama- kurtarma ekibiyle görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Kahramanmaraş'a yaptığı ziyarette Alperen Ocakları'na bağlı arama- kurtarma ekibiyle görüştü

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan ’Alperen’ler ile görüştü!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile ele ele verip yaralarını sararken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da deprem bölgelerini tek tek ziyaret etti.



    CUMHUR İTTİFAKI AFET BÖLGESİNDE
    Bu kapsamda Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

    Erdoğan, Bahçeli ve Destici, depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını yerinde incelerken, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



    ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI
    Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile deprem bölgesi Elbistan ve Afşin'deki incelemeleri sırasında depremin ilk günü bölgeye giden ve 3 haftadır arama- kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan Alperen Ocakları Vakfı Başkanı Samet Bağcı ve vakıf bünyesindeki arama- kurtarma ekibiyle de görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    309 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz
    Haberler Güncel Cumhur ittifakı afet bölgesinde! Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta Alperen Ocakları arama- kurtarma ekibiyle görüştü
        SON DAKİKA