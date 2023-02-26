Asrın seferberliği: Amerikan askerleri Antakya’da sahra hastanesi kuruyor!

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi (DART) Başkanı Stephen Allen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak ABD Hükümetinin bütün birimlerini afetlere daha etkin biçimde yanıt verebilmek amacıyla koordine etmekle görevli olduklarını vurguladı.
"İHTİYACI OLAN KİŞİLERE YARDIM MALZEMELERİ GETİRDİK"
AFAD'la koordine halinde Adıyaman'a 160 kişiden oluşan ve köpeklerin de yer aldığı arama kurtarma ekibi yolladıklarını dile getiren Allen, "Türk hükümetinin talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonlara kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki daha etkin biçimde yanıt verebilelim." dedi.
"TÜRK SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ MUHTEŞEM BİR İŞ ÇIKARIYORLAR"
Türk hükümeti ile koordineli olarak yardım malzemelerini dağıttıklarını, Türk Sağlık Bakanlığının direktifleriyle ve onlarla koordine halde çalıştıklarını belirten Allen, "Afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle birlikte etkin bir biçimde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur." diye konuştu. Allen ayrıca, zor zamanda kendilerine gösterilen yardımseverlik, arkadaşlık ve dostluk için Türk yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.