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    • 26.02.2023 15:37
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    • 26.02.2023 15:37
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    Asrın seferberliği: Amerikan askerleri Antakya’da sahra hastanesi kuruyor!

    Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı askerler deprem bölgesi Hatay'da 100 yataklı sahra hastanesi kuruyor.  Konuya ilişkin konuşan Yarbay Jeffrey Castiglione, “Bu sahra hastanesinin 100 yatak kapasitesi olacak. Pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak. Bu hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığına devredeceğiz.” diye konuştu.

    AJANSLAR
    Amerikan askerleri Antakya’da sahra hastanesi kuruyor!

    ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi (DART) Başkanı Stephen Allen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak ABD Hükümetinin bütün birimlerini afetlere daha etkin biçimde yanıt verebilmek amacıyla koordine etmekle görevli olduklarını vurguladı.

    "İHTİYACI OLAN KİŞİLERE YARDIM MALZEMELERİ GETİRDİK"

    AFAD'la koordine halinde Adıyaman'a 160 kişiden oluşan ve köpeklerin de yer aldığı arama kurtarma ekibi yolladıklarını dile getiren Allen, "Türk hükümetinin talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonlara kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki daha etkin biçimde yanıt verebilelim." dedi.

    "TÜRK SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİLERİ MUHTEŞEM BİR İŞ ÇIKARIYORLAR"

    Türk hükümeti ile koordineli olarak yardım malzemelerini dağıttıklarını, Türk Sağlık Bakanlığının direktifleriyle ve onlarla koordine halde çalıştıklarını belirten Allen, "Afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle birlikte etkin bir biçimde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur." diye konuştu. Allen ayrıca, zor zamanda kendilerine gösterilen yardımseverlik, arkadaşlık ve dostluk için Türk yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

        YARBAY CASTİGLİONE "BU SAHRA HASTANESİ 100 YATAK KAPASİTESİ OLACAK"

        ABD Deniz Kuvvetlerinde görevli Yarbay Jeffrey Castiglione, sahra hastanesini kurmak için Sağlık Bakanlığının talebi üzerine geldiklerini söyledi. USAID ile koordineli biçimde çalıştıklarını belirten Castiglione, "Bu sahra hastanesinin 100 yatak kapasitesi olacak. Pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak. Bu hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığına devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "BÜTÜN KOORDİNASYONUNU KENDİ EKİPLERİMİZLE DEVRALACAĞIZ"

        Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Sarper Yılmaz da Türk ve ABD sağlık yetkililerinin sahra hastanesi kurulması konusunda görüştüğünü belirterek, "Bütün koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı olarak kendi ekiplerimizle devralacağız. Buradaki medikal bakımı biz yürütmeye devam edeceğiz. Şu anda tedavi süreçlerimiz burada devam ediyor. Afet bölgelerinde birçok ülkeden yardıma gelenler mevcut. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki koordinasyonumuza yapmak istediklerimize yardımcı oluyorlar. Biz de Türkiye Sağlık Bakanlığı ekibi olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Öte yandan Yılmaz, yardım gönderen ABD ulusuna, ordusuna ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

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        Haberler Güncel Asrın seferberliği: Amerikan askerleri Antakya’da sahra hastanesi kuruyor!
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