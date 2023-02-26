Asrın seferberliği: Amerikan askerleri Antakya’da sahra hastanesi kuruyor!

YARBAY CASTİGLİONE "BU SAHRA HASTANESİ 100 YATAK KAPASİTESİ OLACAK"

ABD Deniz Kuvvetlerinde görevli Yarbay Jeffrey Castiglione, sahra hastanesini kurmak için Sağlık Bakanlığının talebi üzerine geldiklerini söyledi. USAID ile koordineli biçimde çalıştıklarını belirten Castiglione, "Bu sahra hastanesinin 100 yatak kapasitesi olacak. Pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak. Bu hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığına devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KOORDİNASYONUNU KENDİ EKİPLERİMİZLE DEVRALACAĞIZ"

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Sarper Yılmaz da Türk ve ABD sağlık yetkililerinin sahra hastanesi kurulması konusunda görüştüğünü belirterek, "Bütün koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı olarak kendi ekiplerimizle devralacağız. Buradaki medikal bakımı biz yürütmeye devam edeceğiz. Şu anda tedavi süreçlerimiz burada devam ediyor. Afet bölgelerinde birçok ülkeden yardıma gelenler mevcut. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki koordinasyonumuza yapmak istediklerimize yardımcı oluyorlar. Biz de Türkiye Sağlık Bakanlığı ekibi olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.