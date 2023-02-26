Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan kritik uyarı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaların yıkılmasını kolaylaştırır!

"O BİNADA YAŞAYAN BÜTÜN HERKESİN CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR"

TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna ise, "Oto galeriler veya marketler burada bir işletmeyi faaliyete geçirmek için binanın mevcut taşıyıcı sistemine müdahale ediyorlarsa kesinlikle çok yanlış yapıyorlar. Bırakın kendi güvenliklerini o binada yaşayan bütün herkesin can güvenliğini riske atıyor demektir. Şöyle ki binalar bir projesi yapılırken belli bir sayıda taşıyıcı elemanlar konmuştur. Bina inşaatı ona göre yapılır. Bunlar yapıldıktan sonra dışarıdan yapılan her müdahale binaya zarar verir." diye konuştu.

Nusret Suna, "Hele hele kolon kesmek gibi düşey taşıyıcı elemanı kesmek açıkçası intihar etmekten farksızdır. Kendi kendine yani kolon kesildikten sonra 'ya bina ayakta duruyor' diyorlar. Hiç belli olmaz. Bir müddet sonra önünden kamyon geçse bile bina çökebilir. İşte depremde gördüğümüz gibi olayları da yaşarız" şeklinde konuştu.