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    • 26.02.2023 13:11
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    • 26.02.2023 13:11
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    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan kritik uyarı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaların yıkılmasını kolaylaştırır!

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ise binaların altındaki fırın ve benzeri dükkanların yapılara zarar verdiğini söyledi. Ercan, "Fırının sıcaklığı oradaki betonun niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor. Sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve bu erime sonucunda da yapının yıkılması daha kolaylaşır" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Vatandaşların beklenen İstanbul depremi için endişeleri arttı. Uzamanlar ise İstanbul'da olası bir depremle ilgili apartman altı işletmelere karşıda uyarılarda bulundu.

    FIRINLARIN YAYMIŞ OLDUĞU SICAKLIK BİNA YAPISINA ZARAR VERİYOR

    Uzmanlar tarafından binaların giriş bölümlerinde bulunan işletmelerin bilinçsiz şekilde kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemlerine müdahaleler ve binalarda potansiyel çökme riskini artırdığına vurgu yapılıyor. Özellikle apartman altlarında bulunan fırınların yaymış olduğu sıcaklık nedeniyle betonda genleşmeye neden olduğu ve ısı değişimin bina yapısına zarar vermesi üzerine duruluyor.

    "BAZILARI İSE DAHA GENİŞ BİR MEKAN OLSUN DİYE KOLONLARI KESİYOR"

    Konuya ilişkin konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Şimdi yapılar eğer konut olarak yapılacaksa en alt katından en üstüne kadar hep konut olması gerekiyor. Ama özellikle son 50 ve 70 yılda konutlar para kazandırdığı için alt kısımları işyeri yapma eğilimindeler. İş yerleri de genellikle alt katlarda hacim artışı nedeniyle duvarları kaldırıyor. Bazıları ise daha geniş bir mekan olsun diye kolonları kesiyor. Bazen evlerin altındaki garajlarda bile olabiliyor." dedi.

        "EĞER FIRIN YAPILACAKSA ÜST KATLARDA EV OLMAYACAK"

        Ercan devamında, "Aynı zamanda evin altını eğer iş yeri olarak tasarlıyorlarsa en alt katı yani giriş katını yükseltiyorlar sanki canbazın ayakları üzerinde durur gibi. Buna yumuşak kat deniyor ve bu evin dengesini bozuyor. Bunlar yapının yıkılmasına neden oluyor. Fırınlar buna bir ek daha bindiriyor. Çünkü fırının sıcaklığı oradaki betonun niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor. Dolayısıyla eğer fırın yapılacaksa üst katlarda ev olmayacak orada tek fırın olacak. Bu son derece sakıncalı bir olay yani fırın ayrı bir bina şeklinde olmalı" diye konuştu.

        PİZZA DÜKKANLARI TEHLİKELİ
        Pizza dükkanlarına da dikkat çeken Ercan, "Özellikle bugünlerde pizza moda olduğu için bu kez de bir sürü pizza fırınları açılmaya başlandı. Bunlar tehlikeli ama onlara sorduğun zaman bunun üstünde yalıtım var, sıcaklık gitmiyor diyorlar. Ama altında fırın olan katlar da biz hiç doğal gaz kullanmıyoruz zaten fırının sıcaklığıyla idare ediyoruz diyorlar. Bir defa yapının özgün özelliklerini değiştirmiş oluyorsun." dedi.

        PASLANMA SONUCUNDA KEMİK ERİR YIKILMA KOLAYLAŞIR
        "Çünkü yapının taşıma özellikleri beton niteliğini değiştiriyorsa zaten sorun başlamış demektir. Bir de beton gözenekli ise ve sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve yapının yıkılması daha kolaylaşır" ifadelerini kullandı.

            "O BİNADA YAŞAYAN BÜTÜN HERKESİN CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR"

            TMMOB İnşaat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna ise, "Oto galeriler veya marketler burada bir işletmeyi faaliyete geçirmek için binanın mevcut taşıyıcı sistemine müdahale ediyorlarsa kesinlikle çok yanlış yapıyorlar. Bırakın kendi güvenliklerini o binada yaşayan bütün herkesin can güvenliğini riske atıyor demektir. Şöyle ki binalar bir projesi yapılırken belli bir sayıda taşıyıcı elemanlar konmuştur. Bina inşaatı ona göre yapılır. Bunlar yapıldıktan sonra dışarıdan yapılan her müdahale binaya zarar verir." diye konuştu.

            Nusret Suna, "Hele hele kolon kesmek gibi düşey taşıyıcı elemanı kesmek açıkçası intihar etmekten farksızdır. Kendi kendine yani kolon kesildikten sonra 'ya bina ayakta duruyor' diyorlar. Hiç belli olmaz. Bir müddet sonra önünden kamyon geçse bile bina çökebilir. İşte depremde gördüğümüz gibi olayları da yaşarız" şeklinde konuştu.

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            Haberler Güncel Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan kritik uyarı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaların yıkılmasını kolaylaştırır!
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