Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan kritik uyarı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaların yıkılmasını kolaylaştırır!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Vatandaşların beklenen İstanbul depremi için endişeleri arttı. Uzamanlar ise İstanbul'da olası bir depremle ilgili apartman altı işletmelere karşıda uyarılarda bulundu.
FIRINLARIN YAYMIŞ OLDUĞU SICAKLIK BİNA YAPISINA ZARAR VERİYOR
Uzmanlar tarafından binaların giriş bölümlerinde bulunan işletmelerin bilinçsiz şekilde kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistemlerine müdahaleler ve binalarda potansiyel çökme riskini artırdığına vurgu yapılıyor. Özellikle apartman altlarında bulunan fırınların yaymış olduğu sıcaklık nedeniyle betonda genleşmeye neden olduğu ve ısı değişimin bina yapısına zarar vermesi üzerine duruluyor.
"BAZILARI İSE DAHA GENİŞ BİR MEKAN OLSUN DİYE KOLONLARI KESİYOR"
Konuya ilişkin konuşan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Şimdi yapılar eğer konut olarak yapılacaksa en alt katından en üstüne kadar hep konut olması gerekiyor. Ama özellikle son 50 ve 70 yılda konutlar para kazandırdığı için alt kısımları işyeri yapma eğilimindeler. İş yerleri de genellikle alt katlarda hacim artışı nedeniyle duvarları kaldırıyor. Bazıları ise daha geniş bir mekan olsun diye kolonları kesiyor. Bazen evlerin altındaki garajlarda bile olabiliyor." dedi.