Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: Elektrik ve doğalgaz verilmeyen noktalar var mı?

İşte o açıklamalardan satır başları

İlk anda arama-kurtarma faaliyetlerine yoğunlaştık. Akabinde de geçici barınma ile alakalı konularla meşgul oluyoruz. İlk etapta çadırlarımızı kurduk. Bir taraftan konteyner alanlarının yerleşeceği noktaları belirliyoruz.

Konteyner alanları bizim belki bu kalıcı konutlar yapılıncaya kadarki geçici olarak yaşamımızı hayatımızı devam ettireceğimiz noktalar. Onların altyapısını da hazırlamak gerekiyor. Elektrik, su, atık su gibi ihtiyaçların da baştan belirleyip oralara getirmemiz gerekiyor. Bir taraftan sosyal donatı alanları kısıtlı da olsa yine konteyner kentlerde yapıyoruz.

Kalıcı konutların altyapılarını hazırlıyoruz.

Değişik şehirlerden konteynerlerimiz stoktakiler zaten hemen olay mahallerine gönderildi. Bir taraftan da seri bir şekilde AFAD'ımız konteyner imalatı yapabilen sanayicilerle görüşerek o bağlantıları yaptılar. Onlar da imalatlarını tamamladıkça da tüm deprem bölgelerine bu konteynerleri ulaştırıyorlar.

Yurt dışından bir takım yardımlar bağışlar geliyor. Yine yurt dışından gelen gelenlerin büyük bir kısmı da İskenderun'daki limanları kullanmak suretiyle bölgelere intikal ettiriliyor. Çalışmalar hızlı ve eşzamanlı olarak devam ediyor.