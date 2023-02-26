AFAD Başkanı Yunus Sezer depremde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Depremlerde 44 bin 374 insanımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şuan da enkaz kaldırma çalışmalarına odaklanmış durumdayız.

44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. 230 bine yakın personelimizi çalışmalara devam ediyor. Uluslararası ekiplerden 1180 tane personel çalışmalara devam ediyor.

Barınma ile ilgili olarak hem çadır kentleri yoğunlukla kuruyoruz. Günlük ortalama 10 binin üzerinden bölgeye çadır sevk ediyoruz.

Şuan 287 tane çadır kentimiz var bölgede. Hedefimiz 100 bin üzerinde konteyneri faaliyete geçirmek.

Bununla ilgili 143 alan tespit edildi 97'sinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...