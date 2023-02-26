Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.02.2023 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2023 08:58
    ABONE OL

    Asrın felaketinde yıkılan binalarda kira sözleşmesi sona eriyor! Evlerine giremeyenler sözleşmelerini feshedebilir

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Son günlerde deprem bölgesinde ki kiracıların hakları ise merak konusu oldu. Hukukçular, yıkılan binalarda kira sözleşmesinin sona erdiğini evlerine giremeyenlerin ise sözleşmelerini feshedebildiğini belirtiyor. Peki deprem bölgesindeki kiracıların hakları nasıl olacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yıkılan binada kira sözleşmesi sona eriyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri Türkiye'yi adeta derinden sarstı. Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma hızla devam ediyor. Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binada inceleme tamamlandı. 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. Burada doğan barınma problemine fırsatçıların da eklenmesiyle birçok vatandaş kira artışından mustarip oldu. Diğer yandan deprem bölgesindeki kira sözleşmelerinin akıbeti de merak ediliyor.

    BİNALARDA KİRA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

    Sabah'ın haberine göre, hukukçular yıkılan binalarda kira sözleşmesinin sona erdiğini dile getiriyor. Ancak depremden sonra sağlam kalan binalarda kiracı olanlar ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Bölgede artçıların devam etmesi ve uzmanların riskli binalara girilmemesi yönündeki uyarıları nedeniyle kiracılar kalmadıkları evin kirasını ödemek istemiyor.



    KİRACIDAN KAYNAKLI DEĞİL
    Türk Borçlar Kanunu, "Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan ev, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür" diyor. Bu madde kiracının kendisinden kaynaklanan sebepler için. Ancak kanun maddesi kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kiralanan evin kullanılamaması halinde ne yapılacağını belirtmiyor. Hukukçular kiracının kullanmadığı evin kirasını ödemek zorunda olduğunu iddia etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.


        İNSANLAR PSİKOLOJİK OLARAK BİNALARA GİREMİYOR
        Binanın sağlam olduğunun kabul edilmesi halinde, fiilen binada oturulması ve kiralanan evin kullanılması mümkün. Ancak burada dikkat çeken bir durum ortaya çıkıyor. Yaşanan depremin büyüklüğü ve şiddeti nedeniyle insanlar psikolojik olarak binalara giremiyor. İlgili kanun uyarınca kiracıların sözleşmesini önemli nedenlerle feshedebileceği kaydediliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yaşar Okuyan’ın Meral Akşener dosyasında ne var?
        Haberler Güncel Asrın felaketinde yıkılan binalarda kira sözleşmesi sona eriyor! Evlerine giremeyenler sözleşmelerini feshedebilir
            SON DAKİKA