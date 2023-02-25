Sigorta fırsatçılarının risk yalanı! Asrın felaketi sonrası şikayet yağıyor

Şu anda kendilerine ulaşan şikayet ve başvuruların sayısında çok büyük bir artış gözlemlemediklerini belirten Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Yeni yeni başlıyor. Bundan sonraki süreçte artacaktır. Bir firmanın herhangi bir şekilde poliçede belirtilen dışında bir uygulaması olması durumunda CİMER ve SEDDK'ya şikayette bulunabilir vatandaşlarımız. Konut poliçesinde sektör deprem konusunda tecrübeli. Ona göre hareket ediyor. Deprem teminatı vermemişse varmış kabul edilmeli. Şirketler ve üretim tesisleri için ise durum biraz daha farklı. Çünkü orada poliçenin içeriği çok değişken" dedi.