Paker ailesinin acı günü

Paker 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi kardeşi gazeteci ve programcı Canan Barlas , sosyal medya hesabından duyurdu. Barlas, paylaşımında, "Çok değerli abim Can Paker'i kaybettik" ifadelerine yer verdi. Nafiz Can Paker 1942 yılında, Orman Yüksek Mühendisi, iş insanı Hasan Pertev Paker ile Türkiye'nin ilk kimyagerlerinden Müzehher Paker 'in oğlu olarak Eskişehir'de doğdu. İstanbul Robert Kolej 'in ardından, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü ve Columbia Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) gibi birçok kuruluşunun yönetiminde yer aldı. Paker, 1997 yılında TESEV (Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Robert Kolej Mütevelli Heyeti, 1998 yılında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.