Öğretmene mazeret tayini hakkı

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Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındı.Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı. Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.