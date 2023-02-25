Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Öğretmene mazeret tayini hakkı

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındı.

    Öğretmene mazeret tayini hakkı
    Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındı.

    Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldı. Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni siyasi yağmacılık!
    Haberler Güncel Öğretmene mazeret tayini hakkı
        SON DAKİKA