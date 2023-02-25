Deprem yıktı. 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Devlet millet ele ele verip yaraları sarmaya başladı. Bunu görmek istemeyen kaos lobisi ise yine ortalığı bulandırmaya kalktı. Yapılan yardımları hizmetleri görmezden gelip algı yarattı! Ancak Başkan Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Gaziantepli depremzedenin sözleri kaos lobisini dağıttı!
Depremzede, şu ifadeleri kullandı:
Bakanlarımız, valilerimiz sabaha kadar uyumadılar. Elektrik yok ellerine fener aldılar fenerle gezdiler, makam aracıyla değil. Şahidiz, Allah şahidimiz. Devletin yapabileceği ne varsa, insan üstü hareketle yaptılar, uyku uyumadılar. Mehmetçik'in biri 'Abi üşüyorsun' dedi beresini verdi. Asker 3 saat uyku uyumuş, ekmek yememiş, su içmemiş bir canlıyı daha nasıl çıkarırız diye... Bu inkar olunacak bir şey değil. 'Ya orada asker yoktu' diyemezler. Kendilerini ispatlamak için telefon çıkarıp kayda mı alsaydılar.
Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki çadırlara, konteyner kentlere gidip vatandaşlarla bir araya geldi.
PUTIN VE ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, depremde dayanışma gösteren Putin ve Zelenski'ye teşekkür etti. İki lidere ateşkes ve müzarekere için Türkiye'nin her türlü katkıyı vereceğini yineledi. Fransa lideri Macron da, Erdoğan'ın arayıp deprem nedeniyle 'Geçmiş olsun' dedi.
Depremzede, şu ifadeleri kullandı:
Bakanlarımız, valilerimiz sabaha kadar uyumadılar. Elektrik yok ellerine fener aldılar fenerle gezdiler, makam aracıyla değil. Şahidiz, Allah şahidimiz. Devletin yapabileceği ne varsa, insan üstü hareketle yaptılar, uyku uyumadılar. Mehmetçik'in biri 'Abi üşüyorsun' dedi beresini verdi. Asker 3 saat uyku uyumuş, ekmek yememiş, su içmemiş bir canlıyı daha nasıl çıkarırız diye... Bu inkar olunacak bir şey değil. 'Ya orada asker yoktu' diyemezler. Kendilerini ispatlamak için telefon çıkarıp kayda mı alsaydılar.
Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki çadırlara, konteyner kentlere gidip vatandaşlarla bir araya geldi.
PUTIN VE ZELENSKI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, depremde dayanışma gösteren Putin ve Zelenski'ye teşekkür etti. İki lidere ateşkes ve müzarekere için Türkiye'nin her türlü katkıyı vereceğini yineledi. Fransa lideri Macron da, Erdoğan'ın arayıp deprem nedeniyle 'Geçmiş olsun' dedi.