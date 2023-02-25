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    855 konut için ilk kazma vuruldu

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu kaydetti.

    İlk kazma vuruldu
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu kaydetti.

    Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz" ifadesini kullandı. Depremden etkilenen illerde esnaf için de çalışma başlattıklarını aktaran Bakan Kurum, "AFAD koordinasyonunda esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz" şeklinde konuştu.
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