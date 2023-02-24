Trabzon’daki Aydınlıkevler Mahallesi de 100’den fazla afetzedeye kapılarını açtı

7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem yüzyılın afeti olarak anıldı. Acısını yazacak ne kalem ne de anlatacak söz vardı... Ancak değişmez bir gerçek vardı ki o da Türk halkının birbirine olan bağıydı. Trabzon'un Aydınlıkevler Muhtarı Oktay Turan da yürekleri ısıtan bir harekete imza attı. Mahalledeki uygun evleri bulup depremzedelere açtı. 100 depremzedeyi ağırladı. Hatay'daki evleri yıkılan 7 kişilik Gültekin Ailesi de Trabzon'da yeni yaşamlarına başladı. Gültekin Ailesi bu iyiliği asla unutmayacaklarını açıkladı. Öğretmen Neriman Gültekin şu ifadeleri kullandı: "Eşim, ikizlerim, küçük oğlum, kayınvalidem ve kayınbabam ile Trabzon'a geldik. Allah devletimizden, milletimizden, muhtardan ve komşularımızdan razı olsun."
Adıyaman'daki evleri yıkılan Kaya Ailesi de Trabzon'da ağırlandı. Öğretmen Zeliha Kaya, annesi Hayriye, kardeşi Muhittin, oğlu Berkay ve kızı Gökçen Yıldırım'la soluğu Trabzon'da aldı. Zeliha Kaya gördüğü iyilik karşısında gözyaşlarına hakim olamadı: "8 yıl önce eşimden ayrılmıştım. Çocuklarımın hem annesi hem de babasıyım. Annem küçük yaşlarda gözlerini kaybetti. Babam yıllar önce yaşamını yitirdi. Annem ve çocuklarımla 5 katlı apartmanın 2. katında oturuyorduk. Yaşadığımız deprem, felaketin en büyüğüydü. Çok güçlü ve korku dolu sesle uyandık. Kendimizi dışarı attıktan sonra bina yıkıldı. Trabzon halkından ve devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bu acı dolu yaralar bir şekilde sarılacaktır."