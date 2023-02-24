Trabzon’daki Aydınlıkevler Mahallesi de 100’den fazla afetzedeye kapılarını açtı





EVİMİZİ, AŞIMIZI PAYLAŞTIK

Muhtar Oktay Turan sözleriyle takdir topladı: Depremzede ailelerimizle yemeğimizi, aşımızı paylaştık. Küçükleri okullara kaydettirdik. Biz bir aileyiz.



HATAY'DA 5'LİK ARTÇI KORKU

Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 18.53'te 5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Deprem Hatay ve çevre illerden de hissedildi. Vali Rahmi Doğan, "Birkaç hasarlı bina yıkıldı. Herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu ise söz konusu değil" dedi.



KEŞKE BİZE KUCAK AÇAN BU GÜZEL İNSANLARI GÖREBİLSEYDİM

Görme engelli Hayriye Kaya (71), sözleriyle hem ağladı, hem ağlattı: Evde kızım ve çocuklarımla uyuyorduk. Deprem binayı sallıyordu. Kaçıp kurtulduk. 5 katlı bina 2'inci depremde tamamen yıkılmış. Kızım 'Anne Trabzon'a gidelim, bize kucak açarlar" dedi. Bir süre çadırlarda kaldıktan sonra Trabzon'a geldik. Burada muhtar oğlum ve komşularımız her ihtiyacımızı karşıladılar. Bize kucak açan güzel insanları keşke görebilseydim. Göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Allah onlardan razı olsun.

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