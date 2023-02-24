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    Trabzon’daki Aydınlıkevler Mahallesi de 100’den fazla afetzedeye kapılarını açtı

    Deprem, 11 ilimizi yıktı. Devlet millet el ele verip yaraları sarmaya başladı... Türk halkı, ülkenin dört bir yanına dağıtılan depremzedeleri bağrına bastı. Trabzon'daki Aydınlıkevler Mahallesi de 100'den fazla afetzedeye kapılarını açtı. Ve Türkiye bir kez daha ne kadar büyük bir aile olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

    Aydınlıkevler Mah’aille’si

    7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem yüzyılın afeti olarak anıldı. Acısını yazacak ne kalem ne de anlatacak söz vardı... Ancak değişmez bir gerçek vardı ki o da Türk halkının birbirine olan bağıydı. Trabzon'un Aydınlıkevler Muhtarı Oktay Turan da yürekleri ısıtan bir harekete imza attı. Mahalledeki uygun evleri bulup depremzedelere açtı. 100 depremzedeyi ağırladı. Hatay'daki evleri yıkılan 7 kişilik Gültekin Ailesi de Trabzon'da yeni yaşamlarına başladı. Gültekin Ailesi bu iyiliği asla unutmayacaklarını açıkladı. Öğretmen Neriman Gültekin şu ifadeleri kullandı: "Eşim, ikizlerim, küçük oğlum, kayınvalidem ve kayınbabam ile Trabzon'a geldik. Allah devletimizden, milletimizden, muhtardan ve komşularımızdan razı olsun."



    Adıyaman'daki evleri yıkılan Kaya Ailesi de Trabzon'da ağırlandı. Öğretmen Zeliha Kaya, annesi Hayriye, kardeşi Muhittin, oğlu Berkay ve kızı Gökçen Yıldırım'la soluğu Trabzon'da aldı. Zeliha Kaya gördüğü iyilik karşısında gözyaşlarına hakim olamadı: "8 yıl önce eşimden ayrılmıştım. Çocuklarımın hem annesi hem de babasıyım. Annem küçük yaşlarda gözlerini kaybetti. Babam yıllar önce yaşamını yitirdi. Annem ve çocuklarımla 5 katlı apartmanın 2. katında oturuyorduk. Yaşadığımız deprem, felaketin en büyüğüydü. Çok güçlü ve korku dolu sesle uyandık. Kendimizi dışarı attıktan sonra bina yıkıldı. Trabzon halkından ve devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bu acı dolu yaralar bir şekilde sarılacaktır."



    CAN KARDEŞLER
    Adıyamanlı Abdülkadir (14) ile Elif Sare (9) adlı iki kardeş tam 4 gün sonra enkazdan kurtuldu. Anne ve babasına kavuştu.İki kardeş, "Birbirimize moral verdik" diye konuştu.



        Öğretmen Zeliha Kaya, kızı Gökçen ve görme engelli annesi Hayriye Kaya ile Trabzon'da yeni bir hayata başladı.



        Fizik öğretmeni Neriman Gültekin, annesi Fatma Gültekin ve babası Hasan Gültekin ile yeni yuvalarına kavuştu.



        EVİMİZİ, AŞIMIZI PAYLAŞTIK
        Muhtar Oktay Turan sözleriyle takdir topladı: Depremzede ailelerimizle yemeğimizi, aşımızı paylaştık. Küçükleri okullara kaydettirdik. Biz bir aileyiz.

        HATAY'DA 5'LİK ARTÇI KORKU
        Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 18.53'te 5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. Deprem Hatay ve çevre illerden de hissedildi. Vali Rahmi Doğan, "Birkaç hasarlı bina yıkıldı. Herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu ise söz konusu değil" dedi.

        KEŞKE BİZE KUCAK AÇAN BU GÜZEL İNSANLARI GÖREBİLSEYDİM
        Görme engelli Hayriye Kaya (71), sözleriyle hem ağladı, hem ağlattı: Evde kızım ve çocuklarımla uyuyorduk. Deprem binayı sallıyordu. Kaçıp kurtulduk. 5 katlı bina 2'inci depremde tamamen yıkılmış. Kızım 'Anne Trabzon'a gidelim, bize kucak açarlar" dedi. Bir süre çadırlarda kaldıktan sonra Trabzon'a geldik. Burada muhtar oğlum ve komşularımız her ihtiyacımızı karşıladılar. Bize kucak açan güzel insanları keşke görebilseydim. Göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Allah onlardan razı olsun.

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