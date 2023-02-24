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    • 24.02.2023 08:38
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    • 24.02.2023 08:38
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    Deprem bölgesindeki eğitimciler ek ders ücreti alacak!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde  düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden faydalanabilecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Deprem bölgesindeki eğitimcilere ek ders ücreti!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.

    AFET BÖLGESİNDEKİ EĞİTİMCİLER OHAL SÜRESİNCE EK DERS ÜCRETİ ALABİLECEK

    8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlanabilecek.

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    Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
    Haberler Güncel Deprem bölgesindeki eğitimciler ek ders ücreti alacak!
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