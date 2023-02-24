Deprem bölgesindeki eğitimciler ek ders ücreti alacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.
AFET BÖLGESİNDEKİ EĞİTİMCİLER OHAL SÜRESİNCE EK DERS ÜCRETİ ALABİLECEK
8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlanabilecek.