Depremzedeler nasıl oy kullanacak? YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı

Edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle başka ile göç edenler, otel ve yurt gibi adreslere geçici olarak yerleşenler ile çadır ve konteyner kentlerde ikâmet etmek durumunda kalanlar için farklı formüller üzerinde çalışan YSK, "tüm seçmenin her yerde oy kullanabilmesi"ni temin edecek.
Deprem bölgesinde kurulan çadırkentlerde kalanlar ise Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılacak numarataj ve mahalle eşleştirmesi yöntemi ile oylarını bulundukları çadırkentte kullanabilecek.
Bu çerçevede, deprem bölgesinden başka ile göç etmiş vatandaşların, gittikleri ilde yalnızca beyanla seçmen kaydedilebilmesinin sağlanması planlanıyor. Yani başka bir ilde geçici olarak yaşamaya başlamış vatandaşlar, yeni adreslerini herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın nüfus müdürlüklerine yalnızca beyan ederek o ilin seçmeni olabilecek.