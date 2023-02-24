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    • Güncel
    • 24.02.2023 08:45
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    • 24.02.2023 08:45
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    Depremzedeler nasıl oy kullanacak? YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı

    Türkiye 2023 seçimlerine ilerlerken Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili birden etkileyen deprem sonrası bu bölgelerdeki seçmenin nasıl oy kullanacağı büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili YSK’da yapılan toplantılarda nüfus müdürlüklerinin buralarda numarataj çalışması yapabileceği ve seçmen listelerinin buna göre oluşturulabileceği de gündeme geldi.

    Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

    Edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle başka ile göç edenler, otel ve yurt gibi adreslere geçici olarak yerleşenler ile çadır ve konteyner kentlerde ikâmet etmek durumunda kalanlar için farklı formüller üzerinde çalışan YSK, "tüm seçmenin her yerde oy kullanabilmesi"ni temin edecek.

    Deprem bölgesinde kurulan çadırkentlerde kalanlar ise Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılacak numarataj ve mahalle eşleştirmesi yöntemi ile oylarını bulundukları çadırkentte kullanabilecek.

    Bu çerçevede, deprem bölgesinden başka ile göç etmiş vatandaşların, gittikleri ilde yalnızca beyanla seçmen kaydedilebilmesinin sağlanması planlanıyor. Yani başka bir ilde geçici olarak yaşamaya başlamış vatandaşlar, yeni adreslerini herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın nüfus müdürlüklerine yalnızca beyan ederek o ilin seçmeni olabilecek.

        Deprem bölgesinde kurulan çadırkentlerde kalanlar ise Nüfus Müdürlüğü tarafından yapılacak numarataj ve mahalle eşleştirmesi yöntemi ile oylarını bulundukları çadırkentte kullanabilecek.

        Deprem bölgesinde evi yıkıldığı için başka bir ile göç eden ancak nüfusunu yeni geldiği ile taşımayan vatandaşlar ise geçen yıl yapılan yasa değişikliğine göre en son kayıtlı olduğu adreste oy kullanabilecek.

        Otellerde ve yurtlarda kalan depremzedelerin kaldıkları yerler, "ikinci adres" olarak sisteme kaydedilecek. Bu sayede bu depremzedelerin de bulundukları illerde oy kullanması mümkün olacak.

            Depremden sonra başka ile göç edip, seçmen kütüğünü de taşındığı şehre aldıranlar ise zaten seçimde oy kullanırken sorun yaşamayacak. Milliyet'te yer alan habere göre, Göç eden vatandaşlar, göç ettikleri ilin milletvekilleri için oy kullanacak. Ancak depremden sonra illerin çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişikliğe gidilmeyecek.
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