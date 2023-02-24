Depremzedeler nasıl oy kullanacak? YSK’dan depremzede seçmen listeleri adımı

Edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle başka ile göç edenler, otel ve yurt gibi adreslere geçici olarak yerleşenler ile çadır ve konteyner kentlerde ikâmet etmek durumunda kalanlar için farklı formüller üzerinde çalışan YSK, "tüm seçmenin her yerde oy kullanabilmesi"ni temin edecek.