Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, uzun yıllar ABD'de önemli bilimsel çalışmalara imza attı. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Amerikalı Türk olarak adını araştırma dünyasına yazdırdı. "Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran" araştırmaları nedeniyle 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Türkiye'yi gururlandırdı.
ARAŞTIRMA ŞEHRİ!
ABD'de de büyük taktir kazandı. Kuzey Karolina eyaletinde adının yaşatılması kararlaştırıldı. Yerel yöneticiler, Research Triangle Park'ın (RTP) önemli bir bölümünü kapsayan Durham şehrindeki caddeye soyadını yazdı. Bu karar sonrası Prof. Sancar'ın çok mutlu olduğu anlaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir süre önce Mardin Havaalanı'nın adının "Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı" olarak değiştirildiğini açıklamıştı. Sancar bu karar sonrası "Çok gurur duydum. Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım" ifadesini kullanmıştı.
- Yaşam
- 05.02.2023 Gazete
Nobel Ödüllü Aziz Sancar’ın adı, ABD’de ölümsüzleştirildi
Nobel Ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adı, ABD’de ölümsüzleştirildi. Soyadı, çalışmalarını yürüttüğü eyaletteki bir caddeye verildi.
Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, uzun yıllar ABD'de önemli bilimsel çalışmalara imza attı. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Amerikalı Türk olarak adını araştırma dünyasına yazdırdı. "Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran" araştırmaları nedeniyle 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Türkiye'yi gururlandırdı.