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    • 24.02.2023 15:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski telefonda görüştü.

    Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

    Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
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