Bakan Murat Kurum A Haber'de duyurdu! Demografik yapılara uygun şehirler inşa edilecek: 10 bin yuva için ilk kazma vuruldu





ÇOK SAYIDA BİNA ACİL OLARAK YIKILACAK

1 milyon 316 bin binanın hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Bakan Kurum 173 bin binanın acil olarak yıkılacağını ifade etti. Hatay'da 51 bin binanın acil olarak yıkılacağını söylerken hasar tespit çalışmalarının yenileneceğini belirtti.

İNŞA SÜRECİNE BAŞLADIK

Konutların sözleşme sürecini başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum "4 günde 10 bin 12 yeni yuvanın inşa sürecine başladık" ifadelerini kullandı.