Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Şubat'taki depremde kaç sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Koca, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışmaları ve verilerle ilgili açıklamalarda bulundu.



"AFETTEN ETKİLENEN ŞEHİRLERİMİZDE YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLARLA, İHTİYACI ARTIK YERİNDE KARŞILAYABİLİYORUZ"

Konuşmasına hastanelerdeki doluluk oranları ile ilgili bilgiler aktararak başlayan Koca, "Deprem bölgesindeki faal hastanelerimize ilave olarak Hatay'da 9, Kahramanmaraş'ta 7, Gaziantep'te 2, Malatya'da 1, Adıyaman'da 6 olmak üzere, 25 sahra hastanesi ile görev yapıyoruz. Sahra hastanelerine ek olarak, Kahramanmaraş'ta 13, Hatay'da 31, Malatya'da 11, Osmaniye'de 7, Gaziantep'te 18, Diyarbakır'da 3, Kilis'te 2, Adıyaman'da ise 25 olmak üzere 110 acil müdahale ünitesi kurduk. Sayılarını şehir şehir verdiğim sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinde 72 bin 851 depremzede hastanın acil sağlık hizmeti ihtiyacını karşıladık. 51 bin 208 hastayı afet bölgesinden başka şehirlerdeki sağlık kurumlarına naklettik. Afetten etkilenen şehirlerimizde yaptığımız organizasyonlarla, ihtiyacı artık yerinde karşılayabiliyoruz. Bu 11 şehirde, aktif servis yatağı sayısı 22 bin 153, servis yatağı doluluk oranı yüzde 44. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 374, doluluk oranı yüzde 65. Diyaliz ünitelerimiz ihtiyacı kolaylıkla karşılıyor" dedi.





"BU SÜREÇTE HASTANELERİMİZE, AFETZEDE OLARAK 252 BİN 286 HASTA BAŞVURU YAPMIŞTIR"

Hastanelere başvuran depremzedelerin sayılarını açıklayan Koca, "Bu süreçte hastanelerimize, afetzede olarak, 252 bin 286 hasta başvuru yapmıştır. Bu hastaların 9 bin 733'ü halen hastanelerimizde yatarak tedavi görmektedir. 2 bin 196'sı yoğun bakımdadır. Mersin'de serviste 816, yoğun bakımda 164; Antalya'da serviste 849, yoğun bakımda 131; Ankara'da serviste bin 121, yoğun bakımda 407; Konya'da serviste 470, yoğun bakımda 79; İstanbul'da serviste 945, yoğun bakımda 198 hasta bulunuyor. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşması için 11 bin 778, her biri ciddi, ameliyat yapılmıştır. Deprem bölgesi dışındaki şehirlerde tedavi ettiğimiz hastalarımızın 6 bin 855'i serviste, bin 429'u yoğun bakımda yatmaktadır. Tedavisini deprem bölgesindeki hastanelerimizde yaptığımız 2 bin 878 hasta serviste, 767 hasta ise yoğun bakımda yatmaktadır. Afet bölgesindeki birinci basamak muayene sayısı dün itibariyle 1 milyon 571 bin 282'ye ulaşmıştır" diye konuştu.



"4 BİN 971 NUMUNE İLE SU ANALİZİ YAPILMIŞ, ÖRNEKLERİN YÜZDE 18,5'İ UYGUNSUZ BULUNMUŞTUR"

Halk sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Bakanlık olarak, afetten etkilenen şehirlerde, şu aşamada, en özellikli görevimiz, halk sağlığını tehdit edebilecek şartlara karşı mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, hastaları hızla tedavi etmektir. Afet bölgesinde muhtemel bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, sürveyans erken uyarı sisteminin kurulmasıyla kontrol altında görünmektedir. Afetin ilk gününden itibaren, bölgede 12 bin 27 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış, 2.029 noktada bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. 4 bin 971 numune ile su analizi yapılmış, örneklerin yüzde 18,5'i uygunsuz bulunmuştur. Halen su süper klorlaması yapılmaktadır. Çevre sağlığının korunması için çöplerin toplanması, enkaz alanlarına kireçleme yapılması, hayvan leşlerinin ilaçlanarak gömülmesi ve diğer tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Afet bölgesinde halen 19 bin 109'u hekim, 67 bin 512'si sağlık personeli ve 36 bin 901'i diğer personel olmak üzere 123 bin 522 kişiyle hizmet vermekteyiz. Bu personelle birlikte 4 bin 584 UMKE, 6 bin 60 ambulans personelimiz bulunmaktadır. 112 ambulans sayımız bin267, UMKE araç sayımız 245'tir. UMKE ekiplerimizin bir bölümü gezici sağlık hizmeti vermekte, kronik hastalara ilaçlarını ulaştırmaktadır. Gezici sağlık hizmetleri çerçevesinde Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'ın 76 ilçesi ve 1 bin 512 köyüne, 50 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti götürdük. Afet bölgesinde ilki Adana'da, ikincisi Gaziantep'te olmak üzere 2 yerde bölge ilaç ve tıbbi sarf lojistik deposu oluşturduk. Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Adıyaman ilaç ve tıbbi sarf lojistik depolarımız hizmettedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi, kapasite ve genişlik olarak, güçlendiriyoruz. 184 Deprem Sağlık Hattını kurduk. Afetten en çok zarar gören üç ilimizde 75 yaşından büyük vatandaşlarımızı ve kronik hastalarımızı belirlemeye başladık. Evde sağlık ekiplerimiz ve mobil sağlık timlerimizle, bu hastalarımıza, evine giderek veya nerede bulunuyorsa oraya ulaşarak ilacını verip, sağlık hizmeti ihtiyacını karşılıyoruz" şeklinde konuştu.





"6 ŞUBAT DEPREMİNE YAKALANAN 448 SAĞLIK ÇALIŞANI ARTIK ARAMIZDA DEĞİL"

Depremde 448 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini kaydeden Koca, "Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu afette kaybettiğimiz evlatlarımızı da anmak istiyorum. Onlar meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarımdı. Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.



"ADIYAMAN'DA FAAL SERVİS YATAK KAPASİTEMİZİN YÜZDE 25'İ YOĞUN BAKIM YATAK KAPASİTEMİZİN YÜZDE 50'Sİ DOLU DURUMDADIR"

Adıyaman'daki mevcut sağlık hizmetlerine de değinen Bakan Koca, "Depremden etkilenen sağlık kurumu binalarında, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ana binası başta olmak üzere, mühendislik hesaplarının gerektirdiği onarım başlatıldı. Şehir merkezinde olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası ile Çelikhan'daki Devlet Hastanesinde mevcut şartlarda hizmet verilemiyor. Kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetleri, Sahra Hastaneleri yanı sıra, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasında oluşturulan Kadın-Doğum ve Çocuk Acil Gözlem yataklı servisleri içinde sürdürülüyor. Bu kliniklerimizin ihtiyaç duyduğu ameliyathaneler, yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakımlar da tahsis edilmiştir. Diğer hastanelerimiz ise faaliyetlerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi, sahra hastaneleri, bize sağlık hizmeti eksikliğini hissettirmeyecek donanıma, imkana çok büyük oranda sahiptir. Bu hastaneler Pandemi döneminde bize büyük bir güç verdiler. Adıyaman'da 6 sahra hastanemiz var. Bu sayı tek başına bile imkân ve güvendir. Adıyaman'da faal servis yatak kapasitemizin yüzde 25'i yoğun bakım yatak kapasitemizin yüzde 50'si dolu durumdadır. Adıyaman'daki eczanelerin durumu ise ildeki 183 eczaneden 76'sı, 17'si il merkezinde olmak üzere hizmetlerini sürdürüyor. Merkezde 3, Besni'de 1, Gölbaşı'nda 1 olmak üzere, 5 çadır eczanemiz var. Türk Eczacılar Birliğine ve gönüllü eczacılara özellikle teşekkür ediyorum. aile sağlığı merkezlerimizden 53'ü ve 6 toplum sağlığı merkezimiz ihtiyaç duyduğunuzda başvurabileceğiz durumda. Bilinmesi gereken bir diğer husus da, çadır Kentlerde, halen 26 acil müdahale ünitesi bulunduğudur. Depremin ilk gününden itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda yapılan muayene sayısı 15 bin 362'dir. Sahra hastaneleriyle birlikte, Adıyaman'da yapılan toplam muayene sayısı 29 bin 850'dir. Gezici ekiplerimiz köyleri dolaşıp 23 binden fazla insanımızı sağlık taramasından geçirdi. Tetanos başta olmak üzere, Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevezinde aşılar aksatılmadan yapıldı" dedi.



"ADIYAMAN'DAKİ 613 NUMUNEDEN 353'Ü YETERLİ, 260'I İSE YETERSİZ BULUNMUŞTUR"

Adıyaman'daki halk sağlığı çalışmalarına da değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Afet bölgesinde ilk ele aldığımız konuların başında halk sağlığı olduğunu belirtmiştim. Bu çerçevede, depremin ilk günlerinden itibaren Adıyaman'da klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri yapılmış olup, 613 numuneden 353'ü yeterli, 260'ı ise yetersiz bulunmuştur. 343 su örneği alınmış, örneklerden 99'u uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu 99 numunenin 87'sinde mikrobiyolojik, 27'sinde kimyasal uygunsuzluk tespit edilmiştir, gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Eti Maden tesisleri kaynaklı ağır metal şüphesi ile yapılan kimyasal analizlerde ise sonuçlar normal çıkmıştır. Şebeke suyu konusunda uyarılar yapılmış olup tedbirlere tam uyulduğunu düşünüyoruz. Bu bilgilerden hareketle, mevcut şartlarıyla Adıyaman'da halk sağlığını tehdit edecek durum yoktur diyebiliriz" diye konuştu.



"ŞEHRİMİZDE, TABURCU EDİLEN HASTA SAYISI 17 BİN 499"

Adıyaman'da 17 bin 499 hastanın taburcu edildiğini kaydeden Koca, "Şehrimizde, taburcu edilen hasta sayısı 17 bin 499'tür. Yeni bir can kaybını önlemek için tıbbın imkanlarını seferber ettik. 17 gün boyunca her ne kadar Hatay'da olsak da yüreğimiz tüm deprem şehirlerindeydi, Adıyaman'daydı. 112 Ambulanslarımızdan 302'si, acil sağlık personelimizden 1 bin 727'si burada görevlendirildi. 111 adet Ambulansımız 314 personelle halen Adıyaman'da. 792 UMKE gönüllümüz halen burada. Ulusal acil müdahale birimlerimiz toplam 24 bin 725 muayene yaptı. Muayenelerin yapıldığı 20 merkezi noktanın 16'sı halen aktif. Tüm acil müdahale birimlerinin toplam muayene sayısı 34 bin 116. UMKE ve 112 acil ekiplerinin Adıyaman'daki sağlık taramaları çerçevezinde yaptığı ziyaret sayısı ise 23 bin 303. 53 aile sağlığı merkezimiz aktif, 72 hekimle hizmetimize devam ediyoruz. Sağlık hizmeti için çadır kentlerdeki noktalarda, 325'i hekim olmak üzere 2 bin 305 sağlık çalışanının görevi başında olduğunu da belirtmek isterim" dedi.