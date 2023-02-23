Deprem uzmanlarının İstanbul depremi tahminleri, bilimden uzak mı?

Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 4 büyük deprem felaketinin yaralarını sararken, bilim insanlarının İstanbul konusundaki farklı açıklamaları artık tepkilere neden olmaya başladı. "Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusuna yönelik uzmanların açıklamaları şöyle:

PROF. DR. AHMET ERCAN: Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır, deprem halüsinasyonu görür. Sürekli olarak uçlarda durur. Beklenen bu deprem 2045'ten önce olamayacak.

PROF. DR. CENK YALTIRAK: Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor. Marmara Denizi'nde 240 ile 510 yıl arası kırılmayan dört fay var. Bu fay kırılırsa, Marmara Ereğlisi ile İzmit Körfezi arasındaki alanda, İstanbul, Yalova, Bursa ağır hasarlar oluşur.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: En kötü senaryoda depremin şiddeti 7,5... Bu senaryolar insanları korkutmak için değil, tedbir almak için...

DOÇ. DR. DOĞAN KALAFAT: Büyüklük 7.1, 7.2 olabilir. 2030'lu yıllara kadar yüzde 64 olasılık, 2050'li yıllara kadar yüzde 75 olasılık, 2090'lı yıllara kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacak.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY: Büyük İstanbul Depremi' fikrini ortaya atan ABD'li Ross Stein de hatasını kabul etti. Büyük deprem olmayacak. Türkiye'deki bazı profesörler ilk açıklamayı baz alıp konuşuyor.







İSTANBUL DEPREMİ YAKLAŞIYOR

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor.



PROF. DR. CELAL ŞENGÖR: Marmara'da en az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Şiddeti 9'a çıkabilir. Fay Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz ancak kırılma Gebze açıklarına kadar uzanırsa 7.5 büyüklüğünde deprem üretir.

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