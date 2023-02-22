Afyonkarahisar’da topraktaki yüzey kırıkları nedeniyle bir ilçe yok olmaya yüz tuttu!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kentlerde ortaya çıkan görüntülerin bir benzer manzarası Bolvadin ilçe merkezindeki Şıhlar mahallesi ile merkeze bağlı Dipevler köyünde yaşanıyor. Yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı.
DEVASA ÇATLAKLAR OLUŞTU
2012 yılından sonra toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu. Bölgede mezarlıklarda ortaya çıkan görüntülerde adeta görenleri dehşete düşürürken, yollarda da yine çatlaklar meydana geldi.
BÖLGE HALKI YARDIM İSTİYOR
Yapılarında meydana gelen çatlaklardan dolayı bir çok kişi evini terk etmek zorunda kalırken, başka bir yere gitme şansı olmayanlar ise adeta ölümlü burun buruna yaşama mücadelesi veriyor. Bölgede yaşayanlar Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 kentte yıkıma neden depremlerden sonrası ise daha çok tedirgin olmaya başladı. Bölge halkı yıllardır yapılan araştırmalardan bir sonuç çıkmadığını kaydederek, kendilerine bu konuda yardım edilmesini istiyor.