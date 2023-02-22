Afyonkarahisar’da topraktaki yüzey kırıkları nedeniyle bir ilçe yok olmaya yüz tuttu!





"EVİM BÖLÜNDÜ VE GÖÇECEK, İÇERİ GİRMEYE KORKUYORUM"

Dipevler köyünde yaşayan Safinaz Aykuş ise olaydan dolayı adeta evinin bölündüğünü belirtti. Aykuş, "Evim ve ahırım bölündü, ineklerim ölecek diye korkuyorum. Evim bölündü ve göçecek, içeri girmeye korkuyorum. Nerede deprem olsa benim evim böyle açılıyor. Ben yardım bekliyorum. Bizim evimiz adeta bölük bölük altında kalacağım diye korkuyorum. Evin tabanı dersen yine aynı şekilde, ben yeri dolduruyorum, yerle ev arasında 5 metre açıklık var ben ne yapacağım? Ev üstüme çökecek diye korkuyorum." dedi.

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