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    • 22.02.2023 12:50
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    • 22.02.2023 14:05
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    Afyonkarahisar’da topraktaki yüzey kırıkları nedeniyle bir ilçe yok olmaya yüz tuttu!

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı. 2012 yılında toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu. Bölgede mezarlıklarda ortaya çıkan görüntülerde adeta görenleri dehşete düşürürken, bölge sakinleri adeta diken üstünde yaşam sürüyor.

    Afyonkarahisar’da topraktaki yüzey kırıkları nedeniyle bir ilçe yok olmaya yüz tuttu!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kentlerde ortaya çıkan görüntülerin bir benzer manzarası Bolvadin ilçe merkezindeki Şıhlar mahallesi ile merkeze bağlı Dipevler köyünde yaşanıyor. Yaklaşık 11 yıl önce ortaya çıkan topraktaki yüzey kırıkları korkutucu boyutlara ulaştı.

    DEVASA ÇATLAKLAR OLUŞTU

    2012 yılından sonra toprakta meydana gelen yüzeysel çatlaklar ev, ahır, besihane gibi yapılarında duvarlarında devasa çatlaklar oluşturdu. Bölgede mezarlıklarda ortaya çıkan görüntülerde adeta görenleri dehşete düşürürken, yollarda da yine çatlaklar meydana geldi.

    BÖLGE HALKI YARDIM İSTİYOR

    Yapılarında meydana gelen çatlaklardan dolayı bir çok kişi evini terk etmek zorunda kalırken, başka bir yere gitme şansı olmayanlar ise adeta ölümlü burun buruna yaşama mücadelesi veriyor. Bölgede yaşayanlar Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 kentte yıkıma neden depremlerden sonrası ise daha çok tedirgin olmaya başladı. Bölge halkı yıllardır yapılan araştırmalardan bir sonuç çıkmadığını kaydederek, kendilerine bu konuda yardım edilmesini istiyor.


        "İMKANI OLANLAR BÖLGEDEN GİTTİ"
        Şıhlar mahallesi sakinlerinden Ceylan Güzyiğidi, her geçen gün artan çatlaklardan dolayı korku içinde yaşadıklarını söyledi. Güzyiğidi, "Kahramanmaraş'ta deprem oldu aynı oradaki gibi Bolvadin'de yavaş yavaş çöküyor. Buradaki evlerin hepsinin incelenmesini istiyoruz. Sadece bizim mahallemizde 8-10 ev göçmek üzere. İmkanı olanlar bölgeden gitti, bizde mi Maraş ve Hatay'daki gibi enkaz altında kalalım? Yetkililer gelsin incelesinler ve imkan varsa yaptıralım. Balkon gittikçe çöküyor, bina 75-80 santim içeri çöküyor. Oradaki depremler gibi olacak bizde öleceğiz ondan sonrada bizi çıkarırlar (enkazdan) Allah'ın izniyle" diye konuştu.



        "EVİM BÖLÜNDÜ VE GÖÇECEK, İÇERİ GİRMEYE KORKUYORUM"
        Dipevler köyünde yaşayan Safinaz Aykuş ise olaydan dolayı adeta evinin bölündüğünü belirtti. Aykuş, "Evim ve ahırım bölündü, ineklerim ölecek diye korkuyorum. Evim bölündü ve göçecek, içeri girmeye korkuyorum. Nerede deprem olsa benim evim böyle açılıyor. Ben yardım bekliyorum. Bizim evimiz adeta bölük bölük altında kalacağım diye korkuyorum. Evin tabanı dersen yine aynı şekilde, ben yeri dolduruyorum, yerle ev arasında 5 metre açıklık var ben ne yapacağım? Ev üstüme çökecek diye korkuyorum." dedi.

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        Haberler Güncel Afyonkarahisar’da topraktaki yüzey kırıkları nedeniyle bir ilçe yok olmaya yüz tuttu!
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