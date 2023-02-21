AFAD deprem bölgesinde kaç çadır kurdu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

"300 BİN 809 ÇADIR KURULUMUNU TAMAMLADIK"

Bu süreçte AFAD hesabından, sık sık çalışmalara ilişkin bilgiler veriliyor. Yapılan son açıklamada ise deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısına yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.



Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturduk.



Bireysel çadır talepleri ile birlikte 300 bin 809 çadır kurulumunu tamamladık.