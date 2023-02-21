Çökmek üzere olan binanın kolonuna kütüklü destek

Çalışmalarda en ön sırada yer alan AFAD ekipleri de riskli binalarda bu yöntemleri uyguladıklarını hatta bazen kepçe ile de destek aldıklarını belirttiler.

Asrın felaketi, Gaziantep'te de büyük yıkıma yol açtı. Merkezdeki en büyük yıkım ise 4 bloku yıkılan Şehitkamil'deki 6 bloklu Polat Sitesi'nde oldu. Onlarca insanın hayatını kaybettiği sitedeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.