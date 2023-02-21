Hatay’da art arda depremler sonrası herkes bunu araştırıyor? Evim depreme dayanıklı mı? İşte 5 adımda deprem risk tespiti

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, depreme karşı güçlendirmeye statik, maliyet ve uygunluk analizleriyle karar verildiğini söyledi. Türkkan, "Zemin, beton, demir miktarları tespit edildikten sonra binanın analizleri yapılarak bir rapor çıkıyor. Bu raporda binanın güçlendirilebileceği ya da yıkımı yapılabileceği belirtiliyor" dedi. Güçlendirme projesinin, bina zayıflığının kolonlarda mı yoksa genel sistemde mi hata ya da eksikliği olduğu belirlenerek deprem performansı anlaşıldıktan sonra hazırlandığını dile getiren Türkkan, şöyle konuştu: "Binaya hiç girmeden dışarıdan güçlendirmek de mümkün. Güçlendirme yapılırken binanın boşaltılıp boşaltılmayacağına o teknolojilerde hangisinin kullanılacağına ön tetkik çalışması yön veriyor." dedi.