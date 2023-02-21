Hatay'da art arda depremler sonrası herkes bunu araştırıyor! Evim depreme dayanıklı mı? İşte 5 adımda deprem risk tespiti
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremin yaraları sarılmaya başlanmışken Hatay'daki 6,4 ve 5,8'lik art arda depremler yeniden korkuttu. Vatandaş evim depreme dayanıklı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 5 maddede risk tespiti
Türkiye'de yaşanan son depremlerin ardından pek çok vatandaş, "Oturduğum bina depreme ne kadar dayanıklı?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Risk tespitinde yapılan karot alma işlemi vatandaşları tedirgin etse de konunun uzmanları karot alma işleminin bilimsel bir yöntem olduğunu ve binaya zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.
Risk tespiti için fiyatlar daire başı olarak belirleniyor. Fiyatlar daire başı bin 500 - 2 bin liradan başlıyor. Riskli bina tespiti yaptırmak isteyen maliklerden biri tapu kaydı ve kimlikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı kuruluşlara başvurabiliyor. Binanın riskli çıkması sonucunda yeniden inşa veya güçlendirme gibi iki seçenek bulunuyor.
FİYATLAR ARTTI
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Başkanı Tayfun Gücenmez, son yaşanan depremlerin ardından vatandaşların risk tespiti isteğinin arttığını belirtti. Milliyet'te yer alan habere göre, Riskli yapı tespiti yapılacak binalardan karot işlemi almanın bilimsel bir yöntem olduğunu belirten Gücenmez, "Karot alma işlemi deprem yönetmeliğine göre taşıyıcı sisteme en az geldiği noktadan alınır. Karotun binaya zarar verme ihtimali çok düşüktür" dedi.
Gücenmez, karotların uygun koşullarda alındıktan sonra laboratuvara teste götürüldüklerini söylerken, sekiz kata kadar sadece zeminden, bina sekiz kattan fazlaysa her kattan karot alındığını belirtti. Fiyatların geçen yıla göre arttığını kaydeden Gücenmez, "Fiyatlar daire başına 1.500-2 bin lira düzeyinde. Riskli yapı tespitinin geçen yılki fiyatları yaklaşık 750 lira ile bin lira civarındaydı" diye konuştu.
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, depreme karşı güçlendirmeye statik, maliyet ve uygunluk analizleriyle karar verildiğini söyledi. Türkkan, "Zemin, beton, demir miktarları tespit edildikten sonra binanın analizleri yapılarak bir rapor çıkıyor. Bu raporda binanın güçlendirilebileceği ya da yıkımı yapılabileceği belirtiliyor" dedi. Güçlendirme projesinin, bina zayıflığının kolonlarda mı yoksa genel sistemde mi hata ya da eksikliği olduğu belirlenerek deprem performansı anlaşıldıktan sonra hazırlandığını dile getiren Türkkan, şöyle konuştu: "Binaya hiç girmeden dışarıdan güçlendirmek de mümkün. Güçlendirme yapılırken binanın boşaltılıp boşaltılmayacağına o teknolojilerde hangisinin kullanılacağına ön tetkik çalışması yön veriyor." dedi.