MTA Türkiye’de diri fay hattı haritasını güncelledi: 45 il riskli!

Türkiye, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle adeta sarsıldı. Asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken 40 bine aşkın vatandaş ise hayatını kaybetti. Türkiye genelinde bina sağlamlık testi yapılmaya başlanırken, vatandaşlar ise yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair endişeleniyor.
45 İL RİSK ALTINDA!
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat haritası üzerinde bölgeleri kontrol ediyor. Buna göre, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi. Vatandaşların aklını kurcalayan "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu, haritadaki işaretler ile ortaya çıkıyor.
İŞTE DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER;
-Aksaray
-Aydın
-Balıkesir
-Bolu
-Burdur
-Bursa
-Bingöl
-Denizli
-Eskişehir
-Erzincan
-Erzurum
-Hakkari
-Hatay
-İzmir
- Kahramanmaraş
-Manisa
-Muğla
-Kocaeli
-Konya
-Osmaniye
- Sakarya
-Tokat