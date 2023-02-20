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    • Güncel
    • 20.02.2023 12:08
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    • 20.02.2023 12:08
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    MTA Türkiye’de diri fay hattı haritasını güncelledi: 45 il riskli!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek diri fay hattı haritasını açıkladı. Buna göre 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    MTA diri fay hattı haritasını güncelledi: 45 il riskli!

    Türkiye, Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle adeta sarsıldı. Asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken 40 bine aşkın vatandaş ise hayatını kaybetti. Türkiye genelinde bina sağlamlık testi yapılmaya başlanırken, vatandaşlar ise yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair endişeleniyor.

    45 İL RİSK ALTINDA!

    Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat haritası üzerinde bölgeleri kontrol ediyor. Buna göre, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi. Vatandaşların aklını kurcalayan "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu, haritadaki işaretler ile ortaya çıkıyor.

    İŞTE DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER;

    -Aksaray

    -Aydın

    -Balıkesir

    -Bolu

    -Burdur

    -Bursa

    -Bingöl

    -Denizli

    -Eskişehir

    -Erzincan

    -Erzurum

    -Hakkari

    -Hatay

    -İzmir

    - Kahramanmaraş

    -Manisa

    -Muğla

    -Kocaeli

    -Konya

    -Osmaniye

    - Sakarya

    -Tokat

        110 İLÇE DE FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNUYOR!

        BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

            ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

            Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

            EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

            Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

            RİSK TAŞIYAN İŞTE O İLÇELER;

            Adıyaman- Gölbaşı

            Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

            Ankara- Şereflikoçhisar

            Antalya- Demre

            Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

            Balıkesir- Gönen, Manyaz

            Batman-Kozluk

            Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

            Elazığ- Palu, Sivrice

            Erzincan- Üzümlü

            Eskişehir- İnönü

            Antep - İslahiye

            Hakkari- Şemdinli

            Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

            Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

            İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

            Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

            Kayseri- Talas, Yeşilhisar

            Kırıkkale- Keskin

            Kırşehir- Akpınar, Mucur

            Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

            Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

            Kütahya- Gediz, Simav

            Malatya- Akçadağ

            Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

            Mersin- Çamlıyayla, Mut

            Muğla- Menteşe, Milas

            Muş- Korkut, Varto

            Niğde- Altunhisar, Bor

            Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

            Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

            Urfa-Bozova

            Siirt- Eruh

            Şırnak- Beytüşşebap

            Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

            Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

            Van- Çaldıran, Özalp

            Yalova- Altınova, Çınarcık

                DİRİ FAY NEDİR?

                Diri fay ya da aktif fay adıyla bilinen 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatların bu ismi almalarının sebebi tarihsel dönemde deprem yaşamış faylar olmalarından kaynaklanır. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

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                Haberler Güncel MTA Türkiye’de diri fay hattı haritasını güncelledi: 45 il riskli!
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