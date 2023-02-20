Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay depremi sonrası mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'deki depremlerin sonuçlarının giderilmesi ve imar planları ele alındı.

Bayramov, Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye gerekli tüm desteği sürdüreceğini bir kez daha belirtti, bugün Hatay'da meydana gelen depremi sordu.

Deprem bölgesindeki son durum ve yapılaşma planları hakkında mevkidaşına detaylı bilgi veren Çavuşoğlu da Hatay'da meydana gelen depremde, önceki depremlerde ağır ve orta hasarlı duruma gelen binaların zarar gördüğünü kaydetti.

Telefon görüşmesinde karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.