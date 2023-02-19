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    • Güncel
    • 19.02.2023 17:16
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    • 19.02.2023 17:16
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    Asrın felaketinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı: 112 Acil Çağrı Merkezi beşik gibi sallandı!

    Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli  7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında deprem sırasında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çağrı merkezi adeta beşik gibi sallanırken çalışanların masaların altına girerek panikle kendilerini koruduğu sarsıntı bittikten sonra tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü görüldü

    Asrın felaketinde 112 Merkezi’nde beşik gibi sallandı!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Osmaniye'de çok sayıda binanın yıkılmasına, çok sayıda kenkazın altında kalan vatandaşın ise hayatını kaybetmesine neden oldu.

    112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERi ORTAYA ÇIKTI

    Sabaha karşı meydana gelen ilk depremde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntıyla birlikte paniğe kapılan görevlilerin bir süre kendilerini korumaya aldıkları, sarsıntının bitmesinin ardından ise tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü. Merkezin asma tavanında küçük çaplı hasarın meydana geldiği deprem sırasında görevlilerin soğukkanlılığı dikkat çekti

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı: 112 Acil Çağrı Merkezi beşik gibi sallandı!
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