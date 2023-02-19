Asrın felaketinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı: 112 Acil Çağrı Merkezi beşik gibi sallandı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Osmaniye'de çok sayıda binanın yıkılmasına, çok sayıda kenkazın altında kalan vatandaşın ise hayatını kaybetmesine neden oldu.
112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERi ORTAYA ÇIKTI
Sabaha karşı meydana gelen ilk depremde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntıyla birlikte paniğe kapılan görevlilerin bir süre kendilerini korumaya aldıkları, sarsıntının bitmesinin ardından ise tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü. Merkezin asma tavanında küçük çaplı hasarın meydana geldiği deprem sırasında görevlilerin soğukkanlılığı dikkat çekti