Asrın felaketinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı: 112 Acil Çağrı Merkezi beşik gibi sallandı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Osmaniye'de çok sayıda binanın yıkılmasına, çok sayıda kenkazın altında kalan vatandaşın ise hayatını kaybetmesine neden oldu.