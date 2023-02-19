Asrın seferberliği: DSÖ deprem bölgesi için 29 uluslararası ekip görevlendirdi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri 10 ili etkiledi. Meydana gelen depremlerde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise vefat etti. Oğuzeli ilçesinde Japonya tarafından kurulan sahra hastanesini ziyaret eden Gerald Rockenschaub, depremin ilk anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirtti.
"JAPON SAĞLIK EKİBİ DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN TÜRK YETKİLİLERLE BERABER ÇALIŞIYOR"
Yaraları sarmak için uğraştıklarını belirten Rockenschaub, "Dünya Sağlık Örgütü olarak Japon acil tıbbi müdahale ekibiyle birlikteyiz. Japon sağlık ekibi de depremzedelere yardım eden ve depremden etkilenen toplumların sağlık ihtiyaçlarıyla ilgilenen doktorlar, hemşireler ve Türk yetkililerle beraber çalışıyor." dedi.
"TÜRK KLİNİKLERİYLE YAKINDAN ÇALIŞIYORUZ"
Bölgede çalışanlara teşekkür eden Rockenschaub, "Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Burada acil tıp ekiplerimiz var. Şu ana kadar 22 ülkeden 29 uluslararası ekip görevlendirildi. Hepsi yaralıların ve depremde bulaşıcı olmayan hastalıklardan etkilenen insanların tıbbi ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışıyor. Türk sağlık sistemiyle ortak bir şekilde depremden etkilenen bazı Türk klinikleriyle de yakından çalışıyoruz." diye konuştu.