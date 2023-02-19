Asrın seferberliği: DSÖ deprem bölgesi için 29 uluslararası ekip görevlendirdi

"BU BÜYÜK YIKIMI GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Deprem bölgesinde farklı noktaları gördüğünü kaydeden Rockenschaub, "Özellikle Antakya'da gerçekten bu büyük yıkımı görmek çok üzücü. Diğer yerler de depremden kötü bir şekilde etkilendi. Ancak burada umudu sürdüren Türk doktorların ve hemşirelerin, acil tıp ekiplerinin ve Japonya'dan gelen ekibin bu felaketten etkilenen yaralılara ve hastalara yardım etmek için adanmışlıkları. Türk meslektaşları ile uluslararası ekiplerin birlikte çalıştığını görmek de çok güzel." ifadelerini kullandı.