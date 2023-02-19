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    • 19.02.2023 16:49
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    • 19.02.2023 16:49
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    Asrın seferberliği: DSÖ deprem bölgesi için 29 uluslararası ekip görevlendirdi

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Gerald Rockenschaub, deprem bölgesinde 22 ülkeden 29 uluslararası ekip görevlendirdiklerini söyledi. Rockenschaub, "Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Burada acil tıp ekiplerimiz var. Şu ana kadar 22 ülkeden 29 uluslararası ekip görevlendirildi. Hepsi yaralıların ve depremde bulaşıcı olmayan hastalıklardan etkilenen insanların tıbbi ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışıyor." dedi.

    DSÖ deprem bölgesi için 29 uluslararası ekip görevlendirdi

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremleri 10 ili etkiledi. Meydana gelen depremlerde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş ise vefat etti. Oğuzeli ilçesinde Japonya tarafından kurulan sahra hastanesini ziyaret eden Gerald Rockenschaub, depremin ilk anından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirtti.

    "JAPON SAĞLIK EKİBİ DEPREMZEDELERE YARDIM İÇİN TÜRK YETKİLİLERLE BERABER ÇALIŞIYOR"

    Yaraları sarmak için uğraştıklarını belirten Rockenschaub, "Dünya Sağlık Örgütü olarak Japon acil tıbbi müdahale ekibiyle birlikteyiz. Japon sağlık ekibi de depremzedelere yardım eden ve depremden etkilenen toplumların sağlık ihtiyaçlarıyla ilgilenen doktorlar, hemşireler ve Türk yetkililerle beraber çalışıyor." dedi.

    "TÜRK KLİNİKLERİYLE YAKINDAN ÇALIŞIYORUZ"

    Bölgede çalışanlara teşekkür eden Rockenschaub, "Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Burada acil tıp ekiplerimiz var. Şu ana kadar 22 ülkeden 29 uluslararası ekip görevlendirildi. Hepsi yaralıların ve depremde bulaşıcı olmayan hastalıklardan etkilenen insanların tıbbi ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışıyor. Türk sağlık sistemiyle ortak bir şekilde depremden etkilenen bazı Türk klinikleriyle de yakından çalışıyoruz." diye konuştu.

        "BU BÜYÜK YIKIMI GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

        Deprem bölgesinde farklı noktaları gördüğünü kaydeden Rockenschaub, "Özellikle Antakya'da gerçekten bu büyük yıkımı görmek çok üzücü. Diğer yerler de depremden kötü bir şekilde etkilendi. Ancak burada umudu sürdüren Türk doktorların ve hemşirelerin, acil tıp ekiplerinin ve Japonya'dan gelen ekibin bu felaketten etkilenen yaralılara ve hastalara yardım etmek için adanmışlıkları. Türk meslektaşları ile uluslararası ekiplerin birlikte çalıştığını görmek de çok güzel." ifadelerini kullandı.

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